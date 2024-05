Abren investigación penal por conscripto que falleció tras marcha de instrucción

El alcalde de Recoleta, según publica La Tercera, se refirió en primer lugar al anticomunismo como campaña orquestada de algunos sectores. “Una campaña bastante odiosa de anticomunismo, en donde en nuestro país siempre se ha querido plantear de una u otra manera que las y los comunistas no podemos llegar a algunos cargos. Todos pueden llegar a ser autoridades en este país, incluso un ladrón de bancos puede llegar a ser autoridad, pero pareciera que lo único es que nosotros no. Y entre las cosas que se dicen es que nosotros no somos buenos para gobernar”.