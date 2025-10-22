Home Nacional "agencia de calidad de la educación confirma falta de examinadores..."

Agencia de Calidad de la Educación confirma falta de examinadores del Simce en la RM

El organismo sostuvo que “como institución hemos aplicado el procedimiento con el que cuenta la institución, en primer lugar, determinando la suspensión de la aplicación para ambos días para los establecimientos en los que no llegaron los examinadores/as y en donde se generó el corte de agua en la zona norte”.

Patricia Schüller Gamboa
La Agencia de Calidad de la Educación emitió un comunicado de prensa como respuesta al atraso o no presentación de los examinadores del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) a algunos establecimientos de la Región Metropolitana la mañana de este miércoles.

“El proceso de rendición de Simce 2025 consta de la evaluación de tres niveles educativos: 4° básico, 8° básico y II medio. En este contexto, en un universo de más de 9.000 cursos que aplican la evaluación de 8°, se presentaron algunas contingencias. La primera ocurrió en la Región Metropolitana en donde en algunas comunas no se presentaron examinadores/as que debían llegar a tomar la evaluación. Además, en la Región de Tarapacá se produjo un corte de agua no programado en la comuna de Alto Hospicio.

De esta manera, como institución hemos aplicado el procedimiento con el que cuenta la institución, en primer lugar, determinando la suspensión de la aplicación para ambos días para los establecimientos en los que no llegaron los examinadores/as y en donde se generó el corte de agua en la zona norte.

En segundo lugar, se aplicarán sesiones complementarias en fechas que se acuerden con las entidades sostenedoras respectivas para resguardar que todos los y las estudiantes puedan rendir en óptimas condiciones, demostrando el logro de sus aprendizajes adquiridos a lo largo del año escolar.

Actualmente estamos haciendo todos los análisis jurídicos para cursar las multas y sanciones respectivas al proveedor que no cumplió con lo establecido en las bases de licitación”, finalizó la declaración.

Alcaldes denuncian que examinadores Simce no se presentaron o llegaron atrasados
Source Texto: Aton/Foto: Aton
