Poduje anuncia suspensión de obras de constructora en zona del megaincendio

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la suspensión de las obras de la constructora San Sebastián Limitada en el sector El Olivar de Viña del Mar, uno de los más afectados por el megaincendio de 2024, por diversas irregularidades.



“Afortunadamente, el daño es bastante acotado. Esta empresa tenía 350 viviendas asignadas, pero solo 40 tienen un avance importante. Lo que hemos decidido y hemos firmado es la suspensión de la obra de esta empresa y se va a iniciar un peritaje con una entidad especializada, una universidad, en estos temas”, indicó Produje en el Serviu de Valparaíso, donde informó de los resultados de una investigación por el megaincendio.



Poduje indicó que si realmente las viviendas construidas por esta empresa cuentan con riesgo estructural “vamos a ordenar la demolición de esas viviendas y vamos a reasignar los contratos para que las familias puedan tener viviendas seguras”.

“Lo más grave es que esta empresa usó paneles de hormigón prefabricado que están certificados por nuestro ministerio”

Junto con ello, explicó que “lo más grave es que esta empresa usó paneles de hormigón prefabricado que están certificados por nuestro ministerio para casas de un piso en casas de dos pisos. Eso es una vulneración grave porque pone en riesgo la estabilidad estructural del edificio y además puede implicar que, ante un sismo, estos muros que no están diseñados para un piso, se fracturen y generen problemas mayores”.



Además, el secretario de Estado señaló que van “a perseguir que nos devuelvan cada peso porque esta empresa San Sebastián usó paneles certificados para casas de un piso en casas de dos pisos, poniendo en riesgo a las familias. Segundo, tiene una ejecución de obras ineficiente”.