Senadores Castro, Macaya y alcalde Luksic piden que se transparenten recortes en Salud

Los senadores Juan Luis Castro (PS) y Javier Macaya (UDI), presidentes de las comisiones de Salud y Hacienda del Senado, respectivamente, sostuvieron una reunión con el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Huechuraba Maximiliano Luksic. Esto para abordar la preocupación existente por el eventual recorte de recursos a la Atención Primaria de Salud.



Las autoridades coincidieron en la necesidad de transparentar el impacto real que tendría esta medida sobre los municipios y sobre la atención de los pacientes.

“Es incomprensible”

El senador Castro advirtió que “no es posible dar un verdadero golpe bajo a las condiciones de gasto que tienen los municipios de Chile”. Especialmente “desde el inicio del invierno, con déficit de arrastre y con un per cápita cero de incremento en los últimos presupuestos”.



El presidente de la Comisión de Salud enfatizó además que “si la puerta de entrada al sistema, que es la Atención Primaria, donde más del 80% de la gente llega por primera vez a buscar atención, va a verse afectada con 18 mil millones de pesos menos, la verdad es que es incomprensible”.

“Esto tiene que transparentarse y aterrizarse”

El senador Macaya sostuvo que “esto tiene que transparentarse y aterrizarse en lo que significa en cada comuna”. Indicó que existe preocupación porque el propio Gobierno aseguró que “no iba a existir recorte de gasto social en salud que afectara a los pacientes”.



El presidente de la Comisión de Hacienda agregó que “hay gastos que son absolutamente necesarios para la gente, como es la atención primaria”. Y llamó a abrir espacios de conversación para aclarar el verdadero alcance de la medida.



En tanto, Maximiliano Luksic, presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, afirmó que “si van a haber recortes en diferentes carteras, la salud y la Atención Primaria deben ser lo último que se recorte”. Advirtió que “quitarle recursos a los municipios significa una peor atención para las chilenas y chilenos”.



Las autoridades confirmaron además que el próximo 4 de junio los alcaldes expondrán ante la Comisión de Salud del Senado para profundizar el análisis del impacto financiero y sanitario que podría generar esta rebaja presupuestaria.