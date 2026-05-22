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Senador Kusanovic anuncia rechazo a megarreforma: Exige negociar con el Gobierno

El parlamentario, independiente adscrito al comité de RN, dijo que “todo indica que en el Senado el proyecto enfrentará una discusión extensa y una votación de pronóstico muy ajustado. Y en ese escenario, es indignante que el Gobierno pretenda avanzar sin dialogar”.

Patricia Schüller Gamboa
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Senador Kusanovic anuncia rechazo a megarreforma: Exige negociar con el Gobierno

El senador Alejandro Kusanovic, independiente adscrito al comité de RN, afirmó que cuando el denominado Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social llegue a la Cámara Alta no lo aprobará.

“Todo indica que en el Senado el proyecto enfrentará una discusión extensa y una votación de pronóstico muy ajustado. Y en ese escenario, es indignante que el Gobierno pretenda avanzar sin dialogar”, dijo el congresista.

Añadió que “hasta la fecha, ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Por el contrario, han preferido negociar con sectores de izquierda en Magallanes, a espaldas del diputado Alejandro Riquelme (Republicano de la misma región) y de las mías”.

Alejandro Kusanovic precisó que “lo digo con total claridad: si no median disculpas públicas, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la Región de Magallanes, el Gobierno simplemente no contará con mi voto”.

“El futuro del país no se construye con exclusión ni deslealtades, y no voy a tolerar esa forma de hacer política”, concluyó el senador.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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