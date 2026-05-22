Registran nuevo avistamiento de puma en Paine: Sería madre de felino capturado

Un nuevo puma fue visto la noche de este jueves en los sectores de La Aparición y Chada en la comuna de Paine, Región Metropolitana.

Se trata del segundo ejemplar registrado esta semana. El primer felino fue capturado el pasado miércoles, tras un trabajo coordinado de las autoridades.

Según informó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el segundo puma podría tratarse de la madre del ejemplar capturado en el mismo sector. Una hipótesis es que estaría en búsqueda de su cachorro.

Habla director regional del SAG

En conversación con el matinal “Mucho Gusto” (Mega), el director regional del SAG, Juan Valenzuela, se refirió al nuevo avistamiento.

“La situación de hoy día es de un avistamiento que causa una cierta inseguridad hacia la comunidad, y lo que nos interesa en el fondo es que no se cause una mayor reacción sobre el animal, por lo que nosotros disponemos de un operativo donde se instala una una jaula trampa con la posibilidad de colocar un cebo o un atractor hacia la hembra”, sostuvo, según consignó Emol.

Respecto a la posibilidad de que la madre del cachorro sea capturado, mencionó que “es una de las altas probabilidades que tenemos”. A la vez, añadió: “Es muy difícil que se den avistamientos tan consecutivos y que sean de distintas naturalezas”.

“Nosotros en el fondo vamos a trabajar también con esa hipótesis. El cebo que vamos a incorporar pudiendo ser alimenticio, en este caso vamos a reforzarlo con los olores que quedaron de la captura del cachorro”, señaló.

También, hizo un llamado a la comunidad, para tomar ciertas precauciones en caso de ver al puma. “Lo primero es tomar distancia, no acercarse al animal, no molestarlo, ni perturbarlo. Sobre todo en este caso, si la sospecha es que se trata de una hembra que anda buscando a su cachorro, podrían tener reacciones un poco más agresivas a lo habitual”, expresó.

“Si hay mascotas, también ponerla en resguardo, no exponerla al animal, porque puede causar algún tipo de daño, y lo más importante es no provocarle daño al animal. Hay que tratar de dejar que el animal siga su camino de forma lo más tranquila posible”, enfatizó.

Por otra parte, remarcó: “Si llega a suceder algún atropello o alguna muerte del animal, eso está tipificado como un delito de la Ley de Caza. Y eso lo tiene que tener claro la gente: no se puede ni capturar, ni cazar el puma. Eso es un delito y eso tiene penas de cárcel”.