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Fallece Luis Alberto Caprile Vidal, emblemático exlocutor de radio y padre de Leo Caprile

La ceremonia se llevará a cabo en el Cementerio Parque del Mar. Mientras tanto, el funeral fue programado para el sábado 23 de mayo a las 10:30 horas en el mismo camposanto.

Eduardo Córdova
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Fallece Luis Alberto Caprile Vidal, emblemático exlocutor de radio y padre de Leo Caprile

La familia Caprile Febres informó este jueves el fallecimiento de Luis Alberto Caprile Vidal, histórico locutor radial y padre del animador Leo Caprile. El reconocido comunicador murió a los 92 años.

Asimismo, la noticia fue confirmada por el propio Leo Caprile mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

Luis Caprile fue una figura emblemática de la radiofonía chilena y, además, uno de los primeros presentadores del Festival de Viña del Mar.

Del mismo modo, fue fundador de Radio Festival y dedicó gran parte de su trayectoria profesional a distintas emisoras de la región de Valparaíso.

Gracias a su extensa carrera, el locutor se transformó en un referente histórico de las comunicaciones radiales en Chile.

Por lo mismo, su fallecimiento generó múltiples muestras de pesar entre cercanos y figuras vinculadas al mundo de la radio y la televisión.

Velorio y funeral

Por otra parte, la familia detalló que los restos de Luis Caprile serán velados este viernes 22 de mayo desde las 10:00 horas.

La ceremonia se llevará a cabo en el Cementerio Parque del Mar. Mientras tanto, el funeral fue programado para el sábado 23 de mayo a las 10:30 horas en el mismo camposanto.

Asimismo, distintas personas ligadas a los medios destacaron el legado que dejó el comunicador en la radiofonía nacional.

Finalmente, Luis Caprile será recordado como una de las voces más reconocidas de la radiodifusión chilena, especialmente en Valparaíso, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional y comunicacional.

Source Texto: La Nación / Foto: @leonardocaprile
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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