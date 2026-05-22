Expresidente del TC, Iván Aróstica, repelió a tiros “turbazo” en su casa de San Miguel: un delincuente murió

La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó que el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, y su hijo dispararon con armas debidamente inscritas en contra de los delincuentes que intentaron realizar un “turbazo” en su domicilio. Esto ocurrió en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.



El “turbazo” se registró alrededor de las 21:30 horas de la noche de este jueves en el inmueble de la familia de Aróstica, ubicada en el sector de calle Gaspar Banda con Arcángel, comuna de San Miguel. Hasta allí llegó la banda de sujetos armados que ingresó violentamente.



El expresidente del TC, de 69 años, coleccionista de armas, se encontraba junto a su esposa y uno de sus hijos al momento de los hechos. Ambos hicieron uso de las armas inscritas e hirieron a cuatro delincuentes. Uno murió y los heridos quedaron internados en el Hospital Barros Luco. Posteriormente, en los alrededores fueron detenidos otros sospechosos.

“Las víctimas repelen el hecho con armas de fuego debidamente inscritas”

El fiscal Denys Pavez señaló que “ingresan al menos cuatro individuos con armas de fuego y en ese contexto se inicia este delito de robo. Hay signos de fuerza en el domicilio para ingresar en este escenario. Las víctimas repelen el hecho con armas de fuego debidamente inscritas, hay seis detenidos, tres adolescentes”.



El subprefecto Alejandro Armijo, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, confirmó que “efectivamente hay una dinámica de intercambio de disparos, está en proceso de determinar cuántos fueron efectuados desde el interior del inmueble”.



“El estado de salud de las víctimas es de fuera de riesgo vital. Una se encuentra ya en el inmueble, el hijo de esta víctima se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católica”, añadió el subprefecto Armijo.

Su hijo sufrió una herida en la zona lumbar

Aróstica regresó a su domicilio tras ser atendido por lesiones ocasionadas con golpes y cortes, pero no recibió impactos de bala. Sí su hijo quien sufrió una herida en la zona lumbar por lo que quedó hospitalizado.



La Fiscalía también conformó que ambos tienen la condición de víctimas en el hecho, junto a la esposa de Aróstica. En el domicilio de los afectados, tanto la BIRO como la Brigada de Homicidios de la PDI realizaron peritajes para aclarar el asalto y verificar la legítima defensa.

