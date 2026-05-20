Ministerio Público designa nuevo fiscal regional para dirigir investigación por el Caso María Ercira

La Fiscalía Nacional confirmó la designación del fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, para liderar la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras. La adulta mayor permanece desaparecida desde mayo de 2024 tras extraviarse en un fundo de Limache, en la región de Valparaíso.

La determinación fue adoptada por el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido. Con esta decisión, la indagatoria pasará a estar radicada en la Región Metropolitana.

Desde el Ministerio Público señalaron que “la medida responde a presentaciones realizadas por familiares de la víctima, quienes solicitaron que otra fiscalía regional asumiera la investigación”.

Asimismo, añadieron que “tras evaluar los antecedentes y considerando la complejidad y sensibilidad del caso, la Fiscalía Nacional estimó pertinente que una fiscalía regional distinta continuara con las diligencias investigativas”.

La resolución se produjo pocos días después de la solicitud presentada por Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras.

En esa instancia, la familia acusó presuntos “sesgo y negligencias” en la investigación desarrollada hasta ahora en la región de Valparaíso.

Nueva etapa en la investigación

Con el cambio de fiscalía, Marcos Pastén quedará a cargo de dirigir las diligencias investigativas y de un eventual ejercicio de la acción penal.

Además, podrá actuar con apoyo de fiscales adjuntos y abogados que considere pertinentes para avanzar en la causa.

La Fiscalía informó también que esta nueva fase comenzó con la conformación de un equipo especializado en delitos graves.

Junto con ello, se anunció la creación de una fuerza de tarea integrada por dos brigadas de la Policía de Investigaciones.

El objetivo de esta unidad será reforzar las diligencias y coordinar nuevas líneas investigativas relacionadas con la desaparición de la adulta mayor.

Finalmente, desde la institución indicaron que “desde la Fiscalía Nacional se reiteró el compromiso institucional con el esclarecimiento de los hechos y con el desarrollo de investigaciones exhaustivas, objetivas y coordinadas en causas de alta complejidad y sensibilidad pública”.

La desaparición de María Ercira Contreras continúa generando alta preocupación pública y mantiene abiertas diversas hipótesis investigativas sobre su paradero y las circunstancias de su extravío.