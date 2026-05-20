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CCHEN lidera combate contra el fraude alimentario mediante huellas isotópicas para certificar autenticidad de la miel chilena

En el Día Mundial de las Abejas, que se recuerda este 20 de mayo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear destaca el uso de tecnología de punta para detectar adulteraciones, fortalecer la inocuidad alimentaria y promover el valor de la flora nativa endémica de nuestro país.

Patricia Schüller Gamboa
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CCHEN lidera combate contra el fraude alimentario mediante huellas isotópicas para certificar autenticidad de la miel chilena

En el marco del Día Mundial de las Abejas, que se recuerda este 20 de mayo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) pone de relieve el papel crítico de la ciencia nuclear en la defensa de la industria apícola nacional.

Ante el aumento global del fraude alimentario -definido como el engaño intencional sobre la calidad o composición de un producto para obtener beneficios económicos-, investigadores chilenos estudian el uso de “técnicas nucleares e isotópicas”. Esto para asegurar que la miel sea auténtica y de origen legítimo.

El fraude alimentario no solo afecta la economía del consumidor, sino que también pone en riesgo la inocuidad alimentaria. Y desvaloriza el esfuerzo de los más de 11.500 apicultores que operan en Chile. De los cuales el 96% son pequeños productores.

Analizar los átomos de carbono presentes en la miel

El Dr. Enrique Mejías Barrios, investigador del Centro de Tecnologías Nucleares en Ecosistemas Vulnerables de la CCHEN, encabeza estudios que utilizan técnicas como la Espectrometría de Masas de Relaciones Isotópicas (EA-IRMS). Esto para analizar los átomos de carbono presentes en la miel.

Esta técnica permite diferenciar si los azúcares provienen del néctar recolectado por las abejas o si han sido añadidos artificialmente mediante jarabes derivados de maíz o caña de azúcar.

“La miel es un producto de alto interés”

“La miel es un producto de alto interés debido a sus múltiples atributos bioquímicos. Es una sustancia elaborada por las abejas cuya composición es compleja. En ese sentido, la miel es un producto susceptible de ser intervenido o adulterado. Con jarabes que a simple vista el consumidor es incapaz de distinguir a través del sabor, color o textura”, señala.

Agrega que “a través de las técnicas nucleares, la CCHEN puede aportar entregando soluciones mediante la elaboración de un sistema de verificación de autenticidad único. No buscamos detectar el fraude, sino más bien destacar el inmenso valor agregado que un producto tan noble como la miel chilena posee”.

Esto gracias a su procedencia botánica nativo-endémica. Como es el caso del Ulmo, Quillay, Tevo, Chañar o Corcolén, entre otras, demostrando al mundo que su origen floral es irrepetible y auténtico”.

Source Texto: La Nación/Foto: Archivo
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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