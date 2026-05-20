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VIDEO: Trump dice que Netanyahu “hará lo que yo quiera que haga” sobre Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu seguirá completamente sus directrices en el conflicto contra Irán. Las declaraciones fueron realizadas antes de viajar a una actividad oficial en el estado de Connecticut. Durante un contacto con la prensa, el mandatario estadounidense afirmó que Netanyahu actuará bajo su total subordinación en el desarrollo de la guerra.