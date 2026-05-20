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Megarreforma: Cámara de Diputados aprobó idea de legislar

Los diputados votarán el articulado del proyecto y las 118 indicaciones presentadas, que incluyen renovación de enmiendas y votaciones separadas.

Patricia Schüller Gamboa
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Megarreforma: Cámara de Diputados aprobó idea de legislar

Por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en general, la mañana de este miércoles el proyecto de Reconstrucción Nacional, que ahora inició su votación en particular.

Los diputados votarán el articulado del proyecto y las 118 indicaciones presentadas, que incluyen renovación de enmiendas y votaciones separadas.

Según consignó Radio Cooperativa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la denominada megarreforma modernizará la infraestructura pública y garantizará soluciones habitacionales definitivas para los damnificados.

Asimismo, indicó que la inversión que contempla el proyecto permitirá dinamizar la economía a través de la creación de empleos.

Megarreforma se vota este miércoles en la Cámara hasta total despacho: PDG dio libertad de acción
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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