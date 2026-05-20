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Cámara visó rebaja de impuesto corporativo y reintegración tributaria, el “corazón” de la megarreforma

La Sala, durante la votación en particular del proyecto, también aprobó la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años y la invariabilidad tributaria.

Leonardo Medina
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Cámara visó rebaja de impuesto corporativo y reintegración tributaria, el “corazón” de la megarreforma

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el “corazón” del proyecto de Reconstrucción Nacional, además de otros artículos relevantes de la iniciativa emblemática del Gobierno. Todo esto, durante su votación en particular.

Por 87 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, la Sala aprobó la reducción del impuesto de primera categoría a las empresas del 27% al 23%. 

Además, por 82 a favor, 71 en contra y una abstención, se aprobó la reintegración tributaria que busca modernizar el sistema tributario.

Otras de las medidas aprobadas fue la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años, también respaldada por amplia mayoría.

Luego, la invariabilidad tributaria fue aprobada por 81 votos a favor, 69 en contra y dos abstenciones. Aunque dispone una invariabilidad de 25 años para las empresas que inviertan sobre US$65 millones, el Gobierno está dispuesto a cambiar en el Senado esos umbrales.

Cabe destacar que en la primera votación del día, la Sala aprobó la idea de legislar el proyecto con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

Las votaciones en particular terminarán durante la tarde, para despachar el proyecto al Senado.

Megarreforma: Cámara de Diputados aprobó idea de legislar
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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