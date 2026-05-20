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Detienen a tres sujetos por presunto secuestro en El Bosque

Los gritos de auxilio de la presunta víctima de secuestro permitieron la captura de sus tres captores durante un operativo de Carabineros en calle Nuevo Horizonte. Los arrestados son dos ciudadanos venezolanos y un chileno.

Patricia Schüller Gamboa
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Detienen a tres sujetos por presunto secuestro en El Bosque

Dos ciudadanos venezolanos y un chileno fueron detenidos por Carabineros la mañana de este miércoles en la comuna de El Bosque por el presunto delito de secuestro.

Los gritos de auxilio de la presunta víctima de secuestro permitieron la captura de sus tres captores. Esto ocurrió urante un operativo de Carabineros en calle Nuevo Horizonte.

Según consignó Radio Cooperativa, el procedimiento, que se mantiene en desarrollo, se originó luego de que vecinos presenciaron el momento en que una persona era ingresada a la fuerza a uno de los departamentos. Alertaron a la policía uniformada sobre gritos de auxilio.

Carabineros identificó el inmueble

A raíz de la información proporcionada en la denuncia, Carabineros identificó el inmueble en que ocurrió el presunto delito. Detuvo allí a uno de los sospechosos. Los otros dos fueron arrestados en otro sector.

Los detenidos corresponden a un chileno y dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. Mientras que la víctima -de nacionalidad dominicana- fue rescatada del lugar, consignó el medio citado.

El lugar se mantiene bajo resguardo policial a la espera del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y el Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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