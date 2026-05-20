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Cancillería expresa su malestar a embajador de Israel por “trato degradante”a chilenos detenidos en flotilla 

Mediante un comunicado, también se hizo un llamado al gobierno israelí, para “garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas”, apuntando a “su pronta libertad”.

Leonardo Medina
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Cancillería expresa su malestar a embajador de Israel por “trato degradante”a chilenos detenidos en flotilla 

El Gobierno de Chile manifestó este miércoles su “malestar” ante la Embajada de Israel en nuestro país, tras el “trato degradante” que han recibido los detenidos de la flotilla Global Sumud. 

Consignar que en el grupo de detenidos figura la periodista Carolina Eltit, el exdirigente estudiantil Víctor Chanfreau y el artista Claudio Caiozzi.

Ellos viajaban en la flotilla rumbo a Gaza, cuando fueron interceptados por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.

Posteriormente, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, publicó un video de los activistas detenidos. Las personas aparecen arrodilladas, con las manos atadas y de frente al suelo. De momento, no se ha confirmado que los ciudadanos chilenos aparezcan en las imágenes.

Cancillería se pronuncia

Bajo ese contexto, la Cancillería de Chile emitió un comunicado, “en relación con la detención por las autoridades israelíes de los chilenos que se dirigían en la flotilla”. 

A la vez, indicó que expresaron “su malestar al embajador de Israel en Chile por el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos por parte de un miembro del gabinete del gobierno de Israel”. 

“El Gobierno de Chile hace un llamado al Gobierno israelí a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad”, añadió.

Confirman que hay tres chilenos en embarcaciones de flotilla interceptada por Israel
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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