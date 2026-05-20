Cámara de Diputados aprueba en particular megarreforma del Gobierno y la despacha al Senado

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en particular el proyecto de ley denominado Plan de Reconstrucción Nacional, y lo despachó al Senado.

El Gobierno logró sacar adelante los principales ejes tributarios de la iniciativa. Esto incluye la rebaja del Impuesto de Primera Categoría desde un 27% a un 23% para medianas y grandes empresas.

También, se aprobó la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años; la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años para determinadas inversiones. A esto se suma la reintegración del sistema tributario.

Eso sí, algunos artículos no prosperaron, como la propuesta de eliminar la franquicia tributaria Sence. Asimismo, tampoco avanzó la flexibilización de licitaciones del MOP.

Ahora, el proyecto avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado. Aquí deberá definirse si, al igual que en la Cámara Baja, los artículos serán nuevamente revisados por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.