Home Nacional "cámara de diputados aprueba en particular megarreforma del gobier..."

Cámara de Diputados aprueba en particular megarreforma del Gobierno y la despacha al Senado

El ejecutivo logró sacar adelante los principales ejes tributarios de la iniciativa, y ahora, el proyecto avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Cámara de Diputados aprueba en particular megarreforma del Gobierno y la despacha al Senado

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en particular el proyecto de ley denominado Plan de Reconstrucción Nacional, y lo despachó al Senado. 

El Gobierno logró sacar adelante los principales ejes tributarios de la iniciativa. Esto incluye la rebaja del Impuesto de Primera Categoría desde un 27% a un 23% para medianas y grandes empresas. 

También, se aprobó la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años; la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años para determinadas inversiones. A esto se suma la reintegración del sistema tributario. 

Eso sí, algunos artículos no prosperaron, como la propuesta de eliminar la franquicia tributaria Sence. Asimismo, tampoco avanzó la flexibilización de licitaciones del MOP.

Ahora, el proyecto avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado. Aquí deberá definirse si, al igual que en la Cámara Baja, los artículos serán nuevamente revisados por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

Cámara visó rebaja de impuesto corporativo y reintegración tributaria, el “corazón” de la megarreforma
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Detienen a tres sujetos por presunto secuestro en El B...

Los gritos de auxilio de la presunta víctima de secuestro permitieron la captura de sus tres captores durante un operativo de Carabineros en calle Nuevo Horizonte. Los arrestados son dos ciudadanos venezolanos y un chileno.

Leer mas
Nacional
CCHEN lidera combate contra el fraude alimentario medi...

En el Día Mundial de las Abejas, que se recuerda este 20 de mayo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear destaca el uso de tecnología de punta para detectar adulteraciones, fortalecer la inocuidad alimentaria y promover el valor de la flora nativa endémica de nuestro país.

Leer mas
Nacional
Cámara visó rebaja de impuesto corporativo y reintegra...

La Sala, durante la votación en particular del proyecto, también aprobó la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años y la invariabilidad tributaria.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
20
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/