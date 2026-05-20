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Lugares turísticos en Chile: Villa Tehuelches, tradición ganadera y cocina de cordero

En las pampas infinitas de Villa Tehuelches, la vida ganadera se celebra con el aroma del cordero al palo, la tradición de la lana esquilada y el encuentro en ferias comunitarias. Un rincón patagónico donde sabor y resiliencia se entrelazan, consolidando su lugar entre los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Villa Tehuelches, tradición ganadera y cocina de cordero

En la Región de Magallanes, Villa Tehuelches se presenta como un pueblo ganadero donde la crianza de ovejas y la vida comunitaria transmiten autenticidad.

Su cocina de cordero, la producción de lana y las ferias rurales la convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Cocina de cordero: sabor patagónico en este lugar turístico en Chile

El cordero preparado al palo o al horno de barro es el sello gastronómico de Villa Tehuelches. Este plato, acompañado de papas y ensaladas frescas, refleja la tradición culinaria de la Patagonia y la hospitalidad de sus habitantes.

Producción de lana: herencia ganadera

La esquila y el trabajo con lana son parte esencial de la vida comunitaria. La producción artesanal transmite la identidad ganadera y conecta a Villa Tehuelches con la historia de la región.

Ferias comunitarias: encuentro y sabor

Las ferias rurales son espacios donde se comparten productos locales, artesanías y preparaciones caseras. Allí, la cocina de cordero y los productos de la huerta se convierten en protagonistas de la vida social.

Lugares turísticos en Chile: Paisaje estepario y resiliencia comunitaria

El entorno de Villa Tehuelches está marcado por pampas abiertas, cielos infinitos y un clima desafiante que moldea la vida comunitaria. La resiliencia de sus habitantes se refleja en la continuidad de la tradición ganadera y en la gastronomía que surge de ella.

Villa Tehuelches demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde la cocina de cordero, la producción de lana y las ferias comunitarias que transmiten identidad. Este pueblo de la Región de Magallanes ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno auténtico.

Lugares turísticos en Chile: Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, gastronomía en el fin del mundo
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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