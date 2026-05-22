Carabinero de franco es baleado tras intento de encerrona en La Florida

Un carabinero de franco resultó gravemente herido a bala tras sufrir un intento de encerrona en la comuna de La Florida. El ataque ocurrió durante la noche de este jueves en la Región Metropolitana.

El funcionario recibió varios disparos luego de que un grupo de delincuentes intentara robarle su vehículo particular.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas del jueves en las inmediaciones de calle Santa Julia con pasaje Las Golondrinas.

En ese lugar, al menos cuatro sujetos interceptaron al uniformado mientras se desplazaba junto a un acompañante.

Según las primeras diligencias, los antisociales habrían descubierto que la víctima pertenecía a Carabineros y, por causas que aún se investigan, abrieron fuego antes de escapar.

El capitán Juan Delgado, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, indicó que “se tiene conocimiento de que un funcionario de Carabineros habría transitado por este sector en la comuna de La Florida, donde habría sido abordado por sujetos desconocidos, quienes habrían intentado sustraerle su vehículo particular”, recogió La Tercera.

Funcionario permanece hospitalizado

El oficial añadió que “para realizar esto, le habrían efectuado disparos, lesionando gravemente en su cuerpo en tres oportunidades, para luego darse a la fuga del sector”.

Tras el ataque, el funcionario fue auxiliado por equipos de emergencia y trasladado hasta el Hospital de Carabineros, en Ñuñoa.

Actualmente permanece internado con diagnóstico reservado, aunque fuera de riesgo vital.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si el uniformado alcanzó a utilizar su arma de servicio durante el enfrentamiento.

Asimismo, el capitán Delgado explicó que “la Fiscalía Local instruyó la concurrencia de personal especializado de nuestra institución, quienes estamos desplegados en el sector”.

Lo anterior, “efectuando todas las diligencias investigativas, periciales, para poder indagar y determinar quiénes fueron los sujetos que habrían efectuado este delito”.

Personal policial continúa realizando peritajes y revisando registros de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. También se busca establecer la dinámica exacta del ataque y la ruta de escape utilizada por los antisociales tras la encerrona ocurrida en La Florida.