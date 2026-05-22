Investigan homicidio en Buin: víctima fue encontrada baleada y atropellada en el Acceso Sur

Una persona fue encontrada muerta durante la madrugada en la comuna de Buin, presentando signos de atropello y múltiples impactos balísticos. El caso quedó en manos de la Fiscalía ECOH y de la Policía de Investigaciones.

El hallazgo ocurrió cerca de las 00:00 horas de este viernes en el kilómetro 22,4 del Acceso Sur.

Según explicó el fiscal Sergio Ortega, “el día de hoy, alrededor de las 00:00 horas, se recepcionó un comunicado por el delito de homicidio en Buin. Personal de Tenencia de Carreteras de Carabineros encontró una persona fallecida en el kilómetro 22,4 del Acceso Sur en Buin”, recogió Emol.

Al llegar al lugar, personal policial detectó que la víctima mantenía signos compatibles con haber sido atropellada.

Además, los funcionarios constataron la presencia de evidencia balística en el sitio del suceso, lo que abrió nuevas líneas investigativas.

La identidad de la víctima todavía no ha sido determinada por las autoridades.

PDI realiza diligencias en el lugar

Por instrucción del Ministerio Público, concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

El fiscal Ortega señaló que “se logró constatar que la víctima presentaba al menos cuatro impactos de bala en su cuerpo, los que habrían ocasionado la muerte”.

Las diligencias buscan esclarecer si el atropello ocurrió antes o después de los disparos.

Asimismo, los equipos especializados trabajan para establecer la dinámica del crimen y determinar la participación de eventuales involucrados.

“Conforme a aquello, peritos están trabajando en el sitio del suceso para poder esclarecer la ocurrencia de este homicidios y determinar los partícipes del mismo”, agregó el persecutor.

Hasta ahora no se ha informado sobre detenidos ni sobre posibles móviles del ataque. La investigación continúa en desarrollo mientras los peritos reúnen nuevos antecedentes en el sitio del suceso y sectores cercanos.