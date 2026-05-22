Marcelo Bielsa sorprende y anuncia que dejará Uruguay luego del Mundial

Marcelo Bielsa sorprendió este jueves tras anunciar que dejará de ser el entrenador de la selección de Uruguay, luego de la participación de la “Celeste” en el Mundial 2026.
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El técnico argentino indicó que abandonará la banca de la “Celeste” después de la cita planetaria. “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay por permitirme disfrutar de una competencia como esa”, expresó.
Marcelo Bielsa sorprendió este jueves tras anunciar que dejará de ser el entrenador de la selección de Uruguay, luego de la participación de la “Celeste” en el Mundial 2026.
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