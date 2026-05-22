Caída de fardos de pasto provoca la muerte de una adulto mayor en Autopista Central

Una adulta mayor murió y otras dos personas resultaron lesionadas tras un grave accidente de tránsito ocurrido este jueves en la Autopista Central. El hecho se registró en el eje General Velásquez, a la altura de la comuna de Renca.

Según antecedentes preliminares, el accidente se produjo luego de que un camión perdiera parte de la carga que transportaba, según Emol.

Los fardos de pasto desprendidos cruzaron la calzada e impactaron de frente a un vehículo menor que circulaba en dirección al sur.

En el automóvil viajaban seis personas. Producto del choque, una adulta mayor falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Otras dos personas resultaron heridas y recibieron atención de equipos de emergencia.

En tanto, el conductor del vehículo afectado y los otros ocupantes no presentaron lesiones de consideración.

SIAT investiga el accidente

Hasta el lugar concurrió personal del SAMU y Bomberos para asistir a los afectados y realizar las primeras maniobras de emergencia.

El procedimiento quedó posteriormente en manos de la SIAT de Carabineros.

La unidad especializada deberá establecer la dinámica exacta del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Las diligencias también buscarán esclarecer cómo se produjo el desprendimiento de la carga del camión involucrado.

El accidente provocó preocupación entre los automovilistas que transitaban por el sector y generó complicaciones en el tránsito vehicular durante parte de la jornada en la comuna de Renca.