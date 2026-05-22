Gobierno de Chile envió ayuda humanitaria a Bolivia en medio de protestas y crisis política del país

El Gobierno de Chile informó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia debido a la situación que atraviesa el país vecino. La gestión fue coordinada entre distintos ministerios y la Fuerza Aérea de Chile.

Según detallaron las autoridades, la operación contó con la participación de las carteras de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional.

En ese contexto, un avión Hércules de la Fuerza Aérea aterrizó este jueves en La Paz con cargamento de asistencia humanitaria.

La ayuda consistió en 12 palets equivalentes a 480 cajas de alimentos.

Cada kit corresponde a raciones 4×4, es decir, insumos suficientes para alimentar a cuatro personas durante cuatro días.

La entrega fue recibida por el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, junto al viceministro boliviano de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano.

Gobierno destacó cooperación regional

El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó el apoyo entregado a Bolivia y señaló que “Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo”.

Además, agregó que “la cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”.

Previamente, Chile ya había manifestado preocupación por la situación que enfrenta Bolivia mediante un comunicado conjunto firmado con otros países de la región.

En ese documento, enviado el pasado 15 de mayo, el Gobierno expresó “su preocupación por la situación humanitaria que se vive en Bolivia y reiteró la solidaridad con el Gobierno y pueblo boliviano”.

Asimismo, el escrito hizo un llamado a que las diferencias internas puedan resolverse “por medio del diálogo”, resguardando la institucionalidad y la paz social.

La ayuda humanitaria enviada por Chile se enmarca en las acciones de cooperación regional frente al complejo escenario social y económico que afecta actualmente a Bolivia y a parte de su población civil.