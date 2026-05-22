Senador Araya sobre proyecto de Reconstrucción: “Estamos disponibles a conversar”

El senador Pedro Araya (Indep-PPD) abordó, en entrevista con Radio 13C, el escenario que enfrentará el Plan de Reconstrucción Nacional en su tramitación en la Cámara Alta.

El parlamentario dijo que está disponible para aprobar la idea de legislar, pero condicionó su voto a que el Ejecutivo abra espacios de diálogo y negociación.



Araya remarcó que una salida negociada podría permitir mejorar el contenido de la iniciativa. Añadió que si existe disposición tanto de la izquierda como del Ejecutivo, “podemos terminar producto de la negociación en una reforma que termine siendo beneficiosa para todos”, recogió Emo l.

“He dicho en todos los tonos, yo estoy disponible a conversar”

El senador sostuvo que “he dicho en todos los tonos, yo estoy disponible a conversar, no soy de los que digo ´esto hay que rechazarlo porque sí´. Yo quiero escuchar una exposición clara del Gobierno a que se va a comprometer antes de la votación en general.

Porque si a mí el Gobierno viene y me dice: mira, ¿sabes qué? No estamos disponibles a modificar lo que estamos proponiendo en materia de regulación ambiental, en materia de regulación administrativa. Obviamente yo no voy a estar disponible si es que no hay una conversación”, señaló.



Araya advirtió que “si ellos quieren imponer una idea, va a ser muy difícil que puedan contar con mi voto. Estamos disponibles a conversar y en el marco de la conversación uno está abierto, yo no le estoy cerrando la puerta de entrada al Gobierno”.



Asimismo dirigió críticas hacia la estrategia del Socialismo Democrático, apuntando a lo que calificó como un error en el manejo político del debate. “Yo creo que aquí la izquierda y la centro izquierda cometió un error táctico de casarse con una frase para los medios de comunicación y redes sociales. Sin dimensionar que aquí lo que había que hacer es sentarse a conversar”, sostuvo.



Afirmó que “al final del día lo que está ocurriendo es que la centro izquierda se está encajonando en la misma posición en la que se encajonó el republicano durante el gobierno del presidente Boric. Que le decía que no a todo, en la reforma de pensiones”.

“Podemos terminar producto de la negociación en una reforma que termine siendo beneficiosa para todos”

El senador insistió en que “efectivamente podemos terminar producto de la negociación en una reforma que termine siendo beneficiosa para todos. En la medida en que ambas partes especialmente el Gobierno que tiene la mayor responsabilidad, está disponible a una conversación y a corregir los errores que tiene este proyecto, porque este proyecto tiene una serie de falencias técnicas, tiene problemas políticos”, recogió Emol.



.También puso en duda los tiempos que proyecta el Ejecutivo para la tramitación en la Cámara Alta, advirtiendo que se trata de una iniciativa compleja. “Si el ministro Quiroz está pensando que esto lo va a sacar en un mes del Senado, creo que es bastante imprudente eso”, indicó.