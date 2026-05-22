Qué hacer en Viña del Mar: descubre dónde encontrar los mejores tenedores libres en la Ciudad Jardín

En Viña del Mar, existen muchas opciones de tenedor libre para quienes buscan variedad, buena comida, probar nuevos sabores y la posibilidad de repetir sus platos favoritos.

Por lo que, si estás buscando qué hacer en Viña del Mar, aquí te mostramos algunos de los mejores tenedores libres de la Ciudad Jardín, con alternativas que van desde buffets internacionales hasta propuestas más nacionales para que puedas disfrutar sin límite.

Qué hacer en Viña del Mar: buffets internacionales para disfrutar los sabores del mundo

Buffet Santerra

Dirección: Av. San Martín 199, Viña del Mar, Valparaíso.

Ubicado al interior del Casino Enjoy Viña del Mar, este buffet destaca por ofrecer más de 30 preparaciones para elegir. Entre sus alimentos están las carnes a la parrilla preparadas al momento, como lomo liso y otros, además de una estación de pastas frescas con salsas a elección, como pesto, pomodoro o bechamel.

La experiencia también incluye una amplia variedad de postres y helados artesanales, convirtiéndolo en una excelente alternativa para ir en familia, en pareja o con amigos y disfrutar de un almuerzo o cena frente al mar.

@santerra.buffet.v Bienvenido a Santerra: el buffet donde las pastas se preparan frente a ti, las carnes salen humeantes al fuego, y el postre siempre tiene sabor a “tengo espacio para uno más” 😌🍨 Todo está incluido: más de 30 preparaciones, helados ilimitados, refill de bebidas, y una vista al mar que hace que todo se sienta todavía más rico 🌊 Es un lugar cálido, familiar, con atención de verdad. Para venir con tu familia, tus amigos… o regalarte un día especial. 📍 Primer piso del Casino Enjoy Vinadelmar 💰 Lun–Jue $24.000 | Vie–Dom $28.000 🕒 Desayuno, almuerzo y cena — todos los días ✨ Santerra Buffet. Calidad, abundancia y un servicio que te hace sentir en casa. #viñadelmar #recomendaciones #datos #food #chile ♬ sonido original – Santerra Buffet Viña del Mar

Perla Del Mar

Dirección: Plaza Francisco Vergara 191, Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de una experiencia gastronómica con mucha variedad, El restaurante Perla Del Mar es uno de los tenedores libres más conocidos de la Ciudad Jardín.

Este buffet internacional destaca por ofrecer más de 100 preparaciones diferentes, con una amplia propuesta que combina comida china auténtica, sushi, mariscos, pastas, ensaladas, camarones, ostiones y una variada selección de postres para cerrar la experiencia.

En este lugar puedes comer libremente durante tres horas, ideal para ir con tiempo y probar distintos sabores en una sola visita.

@sammycreativo.cl El #tenedorlibre con más variedad de #viñadelmar !🔥🥩🐟 Hoy te presento @tenedorlibreperladelmar , ubicados en Plaza Vergara 191📍- Viña del Mar. Un lugar que no te puedes perder si eres de la Quinta Región. Y si eres de Santiago te recomiendo visitarlo, aquí encontraras encontrarás más de 100 platos de la comida internacional, comida china y las mejores ensaladas y postres. Precios👋: El tenedor libre vale $13.900 y los bebestibles se cancelan a parte. Los horarios⏰: Los Lunes de 12:00 a 16:30 , de martes a sábado de 12:30 a 21:30 horas y los domingos 12:00 a las 17:00 . 🥳Recuerda que si estás de cumpleaños COMES GRATIS si vienes con un grupo sobre 10 personas y te regalan esta torta . Dato✅: Mi parte favorita es la parte de las carnes y parrillas, un verdadero manjar.👌😊 . . . . . . . #tenedorlibre #foodie #food #comida #recomendacion #dato #restaurant #restaurante #viñadelmar #valparaiso #vregión #chile #sammycreativo #viral #fyp ♬ sonido original – SammyCreativo

Qué hacer en Viña del Mar: sabores peruanos y clásicos chilenos para comer sin límite

Pisco Mar

Dirección: 5 medio poniente entre 1 y 2 norte, Viña del Mar.

Este buffet peruano ofrece una amplia variedad de preparaciones, con una propuesta que incluye ceviches frescos, delicias marinas, mariscos, carnes, arroz chaufa, lomo saltado y distintos platos criollos que destacan por sus sabores y su sazón.

Pisco Mar se ha convertido en una alternativa ideal para quienes buscan una experiencia distinta, llena de sabor y perfecta para compartir en familia o con amigos. Además, es pet friendly, por lo que también puedes visitarlo junto a tu mascota y disfrutar de un verdadero recorrido por lo mejor de la cocina peruana.

La Fuente Comedor

Dirección: 1 Pte 123, local 111, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y eres fanático de los completos, La Fuente Sanguchería Comedor tiene un panorama perfecto para disfrutar sin límites.

Todos los domingos, este local ofrece su modalidad “Todo lo que puedas comer en completos”, donde podrás comer libremente entre las 11:00 y las 21:00 horas, además de incluir un bebestible dentro de la experiencia.

Permiten elegir entre tres versiones, el completo, italiano y chacarero.Un panorama perfecto para compartir con amigos o familia y disfrutar de uno de los clásicos más queridos de la gastronomía chilena en formato tenedor libre.