Aclaran que video viralizado de Mara Sedini cantando en vivo fue grabado antes de ser vocera de Gobierno

Diferentes reacciones provocó un video viralizado de Mara Sedini, donde aparecía cantando al ritmo de “Wannabe” de las Spice Girls.

Dicho registro fue difundido poco después del cambio de gabinete, en el que Sedini dejó su cargo como vocera de Gobierno.

El video corresponde a una presentación en vivo de la agrupación BandaPlay, que compartió el clip original.

El origen del video

Y en medio de la confusión por el origen de esta grabación, desde BandaPlay se pronunciaron para aclarar el tema.

Mediante sus redes sociales, el grupo señaló que los videos “datan de tiempos anteriores a su desempeño como vocera de Gobierno y en ningún caso posterior a la salida de su cargo político”.

“Dada la mala interpretación de estos medios, nos vemos en la necesidad de aclarar este malentendido”, añadieron.

A la vez, expresaron “nuestro apoyo a Mara por su profesionalismo y gran calidad humana”.

En concreto, el clip corresponde a un show de 2024, el cual se llevó a cabo en el Sky Costanera, según consignó T13.