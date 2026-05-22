Marcado por el frío: revisa el tiempo para este fin de semana en la zona central

Un fin de semana con bajas temperaturas, niebla y abundante nubosidad afectará a varias ciudades de la zona central del país. Así lo advirtió el meteorólogo de TVN, Iván Torres, junto con el pronóstico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según explicó el especialista, las condiciones frías persistirán debido a la presencia de una “alta de bloqueo”, fenómeno atmosférico que ha impedido el ingreso de sistemas frontales en las últimas semanas.

Además, Torres señaló que “no hay grandes cambios respecto a lo que hemos visto esta semana”, aunque precisó que esta alta presión “ya se está debilitando”.

Por lo mismo, durante los próximos días podrían ingresar lluvias a sectores del sur y centro sur del país.

Santiago tendrá mañanas frías y tardes con bruma

En la Región Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 3°C y 15°C durante el fin de semana.

Asimismo, Iván Torres adelantó que “hoy día vamos a tener bruma, va a estar brumosa la jornada. Parcial en la tarde y en la noche se vuelve a nublar”.

De acuerdo con la DMC, Santiago Centro registrará este sábado una mínima de 7°C y una máxima de 12°C.

Mientras tanto, el domingo los termómetros marcarán entre 7°C y 15°C, con cielo cubierto y presencia de neblina durante gran parte del día.

Sin embargo, desde el lunes las máximas podrían subir hasta los 21°C, aunque las mañanas continuarán siendo frías.

Valparaíso y otras ciudades seguirán con ambiente otoñal

En Valparaíso, el sábado se espera una máxima de apenas 11°C, además de cielo cubierto y niebla.

Por su parte, el domingo la temperatura subiría levemente hasta los 15°C en la zona costera.

Asimismo, Rancagua tendrá extremas entre 5°C y 11°C, mientras que Talca podría registrar mínimas de hasta 4°C durante el fin de semana.

En tanto, La Serena y Coquimbo mantendrán abundante nubosidad y neblina, con temperaturas que fluctuarán entre los 9°C y 16°C.

Meteorólogo descarta lluvias en Santiago

Pese al debilitamiento de la alta presión, Iván Torres descartó precipitaciones en la capital durante los próximos días.

En ese sentido, afirmó que “no llega acá. Lluvia no, no hay lluvia acá”, al referirse al sistema frontal que avanzará hacia el sur y centro sur del país.

No obstante, indicó que regiones como Ñuble y Biobío sí podrían recibir precipitaciones durante la próxima semana.

Además, el meteorólogo sostuvo que “Lo positivo es que la alta presión se fue. Por lo tanto, los sistemas frontales van a tener más facilidad para llegar”.

El Niño ya comenzó a manifestarse

Por otro lado, Torres abordó el fenómeno de El Niño y aseguró que ya comenzó a presentarse, aunque todavía con baja intensidad.

En esa línea, explicó que “el Niño ya está presente con poca energía, pero su máxima intensidad se espera en primavera”.

Asimismo, advirtió que sus efectos podrían sentirse durante el invierno con lluvias importantes y, posteriormente, en verano con temperaturas más elevadas de lo normal.

Finalmente, el especialista destacó que mayo ha presentado fuertes contrastes térmicos, con jornadas cercanas a los 30 grados y mínimas muy bajas, reflejando el avance del otoño hacia el invierno en varias zonas del país y el ambiente climático actual.