Alcalde de Huechuraba critica al Gobierno por recortes en Salud: “Dijeron que no se tocaría”

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, mostró su preocupación por el anuncio del Gobierno de rebajas en el presupuesto de Salud. Aseguró que significaran “una peor calidad de salud para las chilenas y chilenos a lo largo del país”.



“En su minuto se había dicho que la Atención Primaria de Salud no se iba a tocar. Hubo una comisión donde la ministra (de Salud) asistió y dijo: ‘La Atención Primaria de Salud no va a ser afectada’. Después subió un video diciendo ‘no se va a tocar’. Y después el jueves en la noche me llega el decreto. Entonces ahí es donde digo: ¿Cómo están hablando?, ¿cómo se está comunicando?”, dijo Luksic en entrevista con Radio Cooperativa.



Para el jefe comunal “cualquier rebaja a la Atención Primaria de salud es una peor calidad de salud para las chilenas y chilenos a lo largo del país”.

“Ojalá reflexionen antes de ir a tocar la Atención Primaria”

“Ojalá reflexionen antes de ir a tocar la Atención Primaria de Salud, porque ya van a haber recortes en hospital, en redes asistenciales y la carga va a llegar aún más a las comunas”, indicó.



El alcalde que, además, encabeza la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), pidió al Ministerio de Hacienda para buscar alternativas para no afectar las atenciones de Salud.



“Soy de la posición que el Estado no se puede seguir endeudando. Dado eso, yo entiendo lo que está haciendo el Gobierno. Lo que no puedo entender es por qué vamos a partir con Atención Primaria de salud; partamos por un montón de cosas que se pueden ir viendo antes”, aseveró.



En la entrevista el acalde, además, habló de sus avances en Huechuraba: “Pasamos de tener siete vehículos a tener 20 -16 autos y cuatro motos-. De pasar de 14 funcionarios, tenemos ahora 63. Hoy tenemos patrullajes 24/7”.



“A nivel nacional la seguridad sigue siendo un problema y siempre va a ser. El problema en el caso de Huechuraba es que hemos hecho esta inversión muy grande, estamos trabajando junto a Carabineros, pero eso no significa que cuando veo las cifras estén bajando los portonazos o los robos por sorpresa”, añadió.



Advirtió que “el problema se lo estoy mandando a otra comuna. En este caso o se está yendo a Recoleta o Conchalí, porque al final son las mismas leyes que siguen, siguen las mismas cárceles y no es que estamos terminando el problema”.