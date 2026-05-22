Home Nacional "captan a ratones en estación universidad de chile: metro reaccion..."

Captan a ratones en estación Universidad de Chile: Metro reacciona y refuerza trabajos de sanitización

Un video dejó en evidencia que los roedores se encontraban en el sector de la Línea 3, situación a la cual respondió el propio Metro en sus redes sociales.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Captan a ratones en estación Universidad de Chile: Metro reacciona y refuerza trabajos de sanitización

Usuarios del Metro de Santiago denunciaron esta semana la presencia de ratones en la estación Universidad de Chile, lo cual provocó una respuesta del propio servicio de transporte.

El registro, que se viralizó en redes sociales, dejó en evidencia que los roedores se encontraban en el sector de la Línea 3 de dicha estación. 

Las imágenes causaron preocupación entre diferentes internautas, apuntando a las condiciones de higiene del lugar.

Respuesta del Metro

Tras el revuelo que generó el video, el Metro de Santiago se pronunció en sus redes sociales, anunciando que reforzarían los trabajos de sanitización.

“Luego de la situación registrada en estación Universidad de Chile en Línea 3, nuestros equipos de control de plagas reforzaron los trabajos de sanitización, monitoreos y revisión en distintos puntos de la estación”, indicaron. 

Asimismo, señalaron que “seguimos trabajando para mejorar la experiencia de viaje para todos”.

En paralelo, y consultado por Emol, desde Metro precisaron que existe “un plan de sanitización y monitoreo constante. Acá en este caso los equipos fueron al lugar para realizar el control específico”. 

De igual forma, enfatizaron que “la revisión en estaciones para hacer el control de plagas es permanente”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Viña del Mar: panoramas, recorridos y act...

Descubre panoramas, recorridos y actividades culturales para disfrutar del Día del Patrimonio en Viña del Mar, con experiencias que van desde visitas a espacios históricos hasta actividades para toda la familia y conciertos.

Leer mas
Nacional
Marcado por el frío: revisa el tiempo para este fin de...

Según explicó el meteorólogo de TVN, Iván Torres, las condiciones frías persistirán debido a la presencia de una “alta de bloqueo”, fenómeno atmosférico que ha impedido el ingreso de sistemas frontales en las últimas semanas.

Leer mas
Nacional
Registran nuevo avistamiento de puma en Paine: Sería m...

De acuerdo a lo informado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el ejemplar en cuestión podría tratarse de la madre del puma que fue visto esta semana en el mismo sector, que estaría en búsqueda de su cachorro.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/