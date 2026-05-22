Captan a ratones en estación Universidad de Chile: Metro reacciona y refuerza trabajos de sanitización

Usuarios del Metro de Santiago denunciaron esta semana la presencia de ratones en la estación Universidad de Chile, lo cual provocó una respuesta del propio servicio de transporte.

El registro, que se viralizó en redes sociales, dejó en evidencia que los roedores se encontraban en el sector de la Línea 3 de dicha estación.

Las imágenes causaron preocupación entre diferentes internautas, apuntando a las condiciones de higiene del lugar.

Respuesta del Metro

Tras el revuelo que generó el video, el Metro de Santiago se pronunció en sus redes sociales, anunciando que reforzarían los trabajos de sanitización.

“Luego de la situación registrada en estación Universidad de Chile en Línea 3, nuestros equipos de control de plagas reforzaron los trabajos de sanitización, monitoreos y revisión en distintos puntos de la estación”, indicaron.

Asimismo, señalaron que “seguimos trabajando para mejorar la experiencia de viaje para todos”.

En paralelo, y consultado por Emol, desde Metro precisaron que existe “un plan de sanitización y monitoreo constante. Acá en este caso los equipos fueron al lugar para realizar el control específico”.

De igual forma, enfatizaron que “la revisión en estaciones para hacer el control de plagas es permanente”.