Qué hacer en Viña del Mar: panoramas, recorridos y actividades para el Día del Patrimonio

El Día del Patrimonio es una de las fechas ideales para recorrer la ciudad, descubrir nuevos espacios y participar en actividades para todas las edades.

Por lo que si estás buscando qué hacer en Viña del Mar durante el día del patrimonio, te ofrecemos distintos panoramas que abrirán sus puertas para conectar con la cultura, el arte y la memoria. Aquí te contamos algunas actividades y recorridos que podrás disfrutar este 30 y 31 de mayo en la Ciudad Jardín.

Qué hacer en Viña del Mar: descubre espacios históricos que abrirán sus puertas el Día del Patrimonio

Templo Masónico

Quienes recorran este lugar podrán encontrarse con una arquitectura llena de simbolismo, figuras astrales, estrellas y detalles que invitan a la reflexión. Es un espacio pensado para descubrir y conectar con el universo y la historia.

Esta será una oportunidad única para conocer desde dentro uno de los recintos más enigmáticos de la ciudad y acercarse a un patrimonio que habitualmente permanece fuera de la rutina cotidiana.

Fecha: 31 de mayo de 2026

Lugar: Sector Avenida Viana, Viña del Mar

Valparaíso Sporting

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar para celebrar el Día del Patrimonio, Valparaíso Sporting abrirá sus puertas con una jornada pensada para disfrutar en familia.

Durante la actividad, los asistentes podrán participar en un recorrido histórico por el recinto, una oportunidad para conocer más sobre la tradición y el legado de este icónico lugar viñamarino. Además, habrá paseos a caballo disponibles durante gran parte del día. La jornada también contará con foodtrucks, para que quienes asistan puedan disfrutar de distintas opciones gastronómicas.

Fecha: 31 de mayo

Lugar: Valparaíso Sporting, Viña del Mar

Entrada: Abierta a toda la comunidad.

Qué hacer en Viña del Mar: actividades culturales para disfrutar de la cultura de la ciudad

Taller Objetos Patrimoniales

El Museo Artequin Viña ofrecerá el Taller Objetos Patrimoniales, una actividad pensada especialmente para niñas, niños y sus acompañantes.

A través del juego y una dinámica llamada “Juego de la Maleta”, los asistentes podrán convertirse en exploradores del tiempo, descubriendo y relacionando distintos objetos con obras del patrimonio artístico chileno presentes en el museo. La experiencia busca fomentar la observación, la creatividad y el aprendizaje de una entretenida.

Fecha: 30 y 31 de mayo

Lugar: Museo Artequin Viña, Alcalde Prieto Nieto 500, Viña del Mar (Parque Quinta Vergara)

Concierto Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil

El Teatro Municipal de Viña del Mar será escenario del concierto “Triunfo y resonancias: La Sinfonía de César Franck”, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), bajo la dirección del maestro Rodolfo Fischer.

Esta presentación cultural, es ideal para quienes disfrutan de la música clásica y quieren aprovechar el día de los patrimonios para conectarse con lo cultural a través del arte y tener un gran panorama para saber qué hacer en Viña del Mar.