Seremi de Vivienda de Valparaíso y demolición en El Olivar: “Debemos proteger a las familias, no proteger errores”

Este viernes comenzó la demolición de las viviendas que resultaron “con observaciones estructurales” en el sector El Olivar, en Viña del Mar. El seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, aseguró que “siempre es duro demoler”, pero que en los trabajos de la reconstrucción “nosotros como Estado tenemos que proteger a las familias y no proteger errores”.



“Nosotros como ministerio estamos focalizados en buscar soluciones, primero que todo, en destrabar aquellos elementos que bloquean la reconstrucción de los barrios, En poder acelerar el proceso de reconstrucción y también poder aumentar la fiscalización sobre aquellas cosas que impulsamos”, aseguró Ruiz en un punto de prensa.



Agregó que “lo ocurrido en El Olivar nos obliga a elevar nuestros propios estándares de los procesos de construcción. Y por eso hoy en día estamos a puertas de firmar convenios con distintas universidades para justamente mejorar los procesos de control que tenemos sobre los proyectos de vivienda social”.



El seremi explicó que “el trabajo que se inicia hoy día es de reconstrucción de viviendas. Y en ese contexto de reconstrucción hay un conjunto de viviendas en las cuales se va a efectuar un proceso de demolición”.



“En total son 170 viviendas en donde vamos a intervenir y de ellas, lo que siempre ha trascendido, es que son 56 las que tienen avances de obras relevantes, donde se va a efectuar efectivamente un proceso de demolición”, explicó.



Añadió que “hoy día iniciamos este hito con una vivienda, pero en este sector vamos a demoler cuatro y a la vez vamos a iniciar el proceso de reconstrucción en ocho viviendas”.



“Nosotros, ni como Gobierno, ni como Estado, ni como Ministerio, ni como sociedad, podemos normalizar la práctica de entregarles casas falladas o parchadas a nuestros beneficiarios que están en condiciones de vulnerabilidad”, finalizó el seremi.