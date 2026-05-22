Qué hacer en Santiago: descubre las pizzerías de Providencia que participan en The Top Pizza 2026

Desde el próximo miércoles 27 de mayo al domingo 7 de junio se realizará una nueva edición de The Top Pizza 2026, una instancia perfecta para recorrer distintas pizzerías y descubrir nuevas propuestas gastronómicas en la capital.

Providencia se ha convertido en uno de los puntos favoritos para quienes disfrutan salir a comer pizza y probar nuevos sabores. Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres aprovechar este evento, en esta nota te mostramos algunas de las pizzerías que participan en esta edición y que pueden ser una excelente alternativa para recorrer distintos estilos y disfrutar una buena pizza.

Qué hacer en Santiago: pizzerías de Providencia para probar recetas italianas y sabores tradicionales

400 Pizzería

Dirección: General flores 24, Providencia, Región Metropolitana.

400 Pizzería se basa en una inspiración italiana, con ingredientes tradicionales y combinaciones más elaboradas. Entre sus opciones destacan la Antica Diavola, con spianata romana, mozzarella fior di latte y provola ahumada, la Capricciosa, que mezcla aceitunas, jamón cocido, setas salteadas y alcachofa, y la Quattro Formaggi, con gorgonzola, provola ahumada y chips de grana padano.

También sobresalen preparaciones más innovadoras como Prosciutto e Stracciatella, con prosciutto di parma, rúcula y corazón de burrata, Tartufo e Funghi, con crema trufada, champiñones y avellanas, y Vesubio, que suma tomates cherry asados, stracciatella y bordes rellenos de pasta de trufa.

Una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren descubrir nuevas pizzerías durante The Top Pizza 2026.

IL VICINO Di Rossy

Dirección: Av. Francisco Bilbao 2839, Providencia, Región Metropolitana.

Entre sus opciones destacan clásicos como la Margherita Verace, preparada con tomate San Marzano y mozzarella di bufala, además de la Capricciosa, con jamón cocido, champiñones, corazones de alcachofa y aceitunas negras. También sobresalen propuestas como la Mortadella e Pistaccio, con mortadella, pistachos y tomate cherry.

También ofrecen pizzas como La Mela Blu, que mezcla manzanas acarameladas, jamón ahumado, queso azul y nueces, o la Piccantezza Reale, una alternativa más intensa con chorizos y salsa picante.

Qué hacer en Santiago: descubre pizzas creativas con nuevas combinaciones

Tío Tomate

Dirección: Av. Italia 975, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres aprovechar The Top Pizza 2026 para probar nuevas propuestas, Tío Tomate es una de las pizzerías de Providencia que no puede faltar en tu recorrido.

Su carta destaca por una gran variedad de combinaciones, entre ellas aparecen opciones como A lo Pobre, con entraña a la plancha, huevo y papas chip, Palta, que mezcla carne mechada, queso azul y palta, y Del Bosque, una propuesta con champiñones, ricotta, parmesano y aceite de trufa.

Además, también tienen preparaciones como Del Monte, con queso de cabra, tomate, albahaca y pesto, Rioplatense, con filete, cebolla asada y chimichurri, Camarón y Pulpo Pil-Pil, ideal para quienes prefieren sabores del mar y Entrañable, que combina base de espinaca a la crema con entraña y pimentón rojo.

Drugstore Tropera

Dirección: Andrés de Fuenzalida 48, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres seguir descubriendo las pizzerías de Providencia que participan en The Top Pizza 2026, Drugstore Tropera es otra parada que vale la pena sumar al recorrido. Su carta mezcla opciones más clásicas con combinaciones creativas, perfecta para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de una buena pizza.

Entre sus preparaciones destacan la Mechada Palta, con carne mechada, palta y cebolla morada, la Hot Honey Pepperoni, que combina pepperoni estilo New York con miel picante, y la Camarón que se duerme, una opción con camarones, merquén y cilantro. También aparecen alternativas como la Fugazza Tropera, con cebollas caramelizadas y romero, y la La Pampita, que mezcla roquefort, aceitunas negras y rúcula para quienes prefieren sabores más intensos.

Qué hacer en Santiago: opciones para disfrutar masas artesanales y propuestas para todos los gustos

Simonetta Pizzería

Dirección: Av. Nueva Providencia 2208, Providencia, Región Metropolitana.

Otra de las pizzerías de Providencia que forma parte de The Top Pizza 2026 es Simonetta Pizzería.

Entre sus opciones más llamativas está la Champiñón Provenzal, una de las más pedidas del lugar, preparada con salsa de tomate, mozzarella y champiñones salteados en aceite de oliva, ajo y perejil. También destacan combinaciones como Capri, con pesto, ricotta y láminas de mortadella con pistachos, Pancetta Affumicata, que mezcla panceta ahumada, champiñones y un toque de miel y Peras y Queso Azul, una alternativa que combina sabores dulces y salados.

Para quienes prefieren opciones más variadas, también están la Spicy Pepperoni, con mermelada de jalapeños, y Prosciutto y Rúcula, con prosciutto italiano y queso provolone.

Impasto Restobar

Dirección: Alférez Real 1485, Providencia, Región Metropolitana.

Dentro de su carta destacan opciones como la Margherita Pesto, que mezcla queso fior di latte, albahaca y pesto de la casa, además de la Funghi, con champiñones y queso azul para quienes prefieren sabores más intensos. También aparecen alternativas como la Mediterránea, con jamón cocido y aceitunas negras, y la Del Huerto, que combina champiñones, cebolla morada y albahaca en una propuesta más fresca.

Para quienes buscan pizzas más contundentes, ofrecen preparaciones como la Ruta 5, con carne mechada, cebolla morada y tomate cherry, La Chancha, que suma tocino, cebolla morada y queso azul, y la Tres Carnes, que mezcla carne mechada, jamón cocido y salame napoli picante. Si prefieres sabores más intensos, opciones como la Diávola, Nduja o Inferno destacan por su toque picante y sus ingredientes italianos. Una excelente opción para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren descubrir nuevas pizzas.