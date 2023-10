Aguilera por reducción de personal: “Tenemos que ser responsables con los recursos que tenemos”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió al incremento de más de 1.200 millones de dólares en el Presupuesto 2024 para su sector y abordó la desvinculación de más de 6 mil trabajadores que fueron contratados durante la emergencia por la pandemia de Covid-19.



Durante un nuevo Gobierno Informa, señaló que “de los cargos que teníamos a honorarios el 31 de agosto, nosotros, con reasignación sectorial, vamos a mantener 6 mil puestos, que además van a ofrecer en el Presupuesto 2024 puestos que ya son permanente, no a honorarios”.



En esta línea, indicó que “la desescalada de los funcionarios a honorarios no es brusca, no es efectivo que se haya despedido en este momento todos los cargos, sino que es gradual a través de los meses, por lo tanto, hay servicios que han comenzado con la desescalada, otros se han atrasado un poco más”.



“Todos tienen que cumplir con la reducción de los cargos tal como está planificado, porque no hay recursos adicionales. Tenemos que ser responsables con los recursos que tenemos”, precisó.



De esta forma, la secretaria de Estado sostuvo que “tienen que ir cumpliendo con esta reducción de las personas que están a honorarios, salvaguardando las áreas que nosotros definimos como críticas” y recalcó que “el mismo ministerio disponibilizó recursos para mantener a esos 6 mil funcionarios hasta diciembre”.



Además, comentó que en la reunión que sostuvieron con los gremios que se encuentran paralizados se informó que dispondrán de 1.800 cargos, “que son también de puesta en marcha de algunos hospitales en algunos servicios y esperamos que esto ayude a solucionar esta situación de crisis y terminar con las movilizaciones”.



“Seguimos abiertos a la negociación con los gremios y a manifestarles e informarles en el detalle que ellos necesiten respecto de las personas que están hoy día en lo que es Covid y en los cargos que existen disponibles para poder incorporarse”, manifestó.