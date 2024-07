Aguilera y venta de Banmédica: No tiene relación con la entrada en vigencia de la ley corta de isapres

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió este viernes al anuncio hecho por UnitedHealth Group (UHG), controlador de Empresas Banmédica, de vender próximamente sus negocios en el país y Sudamérica.



La secretaria de Estado aclaró que dicho anuncio no tiene relación con la entrada en vigencia de la ley corta de isapres, la que mandata a las aseguradoras a devolver cobros en exceso a sus afiliados y a adecuar la tabla única de factores.



“UnitedHealth Group ha decidido poner a la venta todas sus actuaciones dentro del Cono Sur, incluyendo Brasil, también en Colombia y en Perú. Es independiente de la ley corta. Ellos han dicho que la situación dentro del continente no genera las expectativas de ganancia que ellos quisieran tener”, explicó la ministra.



“Y que acá ha habido una situación relacionada a lo que sucedió durante la pandemia, que fue durante el gobierno anterior, cuando se fijaron los precios; o el tema de la cobertura de la extensión de la licencia postnatal”, agregó.



“La sentencia de la Corte Suprema y la ley corta lo que permitió es dar una respuesta a aquello, permitiendo que hoy no estén intervenidas las isapres. Si no hubiese habido una ley corta estaríamos en una situación mucho peor en relación a las Isapres”, sostuvo Aguilera.



La ministra también aclaró que “no se arriesga la cobertura de los afiliados, porque estos son procesos largos y hay ciertas garantías desde el punto de vista de la regulación chilena”.