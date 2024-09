Alcalde Carter remueve a Felipe Ward como asesor de la Municipalidad de La Florida

El exministro de Vivienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Ward, quien se desempeñaba como asesor en el Departamento de Vivienda de la Municipalidad de La Florida, fue notificado la mañana de este lunes que no continuaría en su cargo.



El decreto, según publica La Tercera, se oficializó durante la tarde del pasado viernes, pero en horas de esta jornada se le notificó formalmente Ward del cese de su cargo.



De todas formas, algunos advierten que su salida se venía conversando luego de conocerse los antecedentes durante los primeros días de septiembre.



La salida de Ward está estrechamente relacionada con su mención en los chats del abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva.



Según publicó Ciper, el exsecretario de Estado fue mencionado en el marco supuestas gestiones que habría realizado el penalista cuando era asesor del Ministerio del Interior para apurar permisos para la construcción de un proyecto del Grupo Patio dirigido en ese entonces por Álvaro Jalaff.



Con ese nuevo antecedente, la Fiscalía Oriente abrió una nueva arista e investiga a Ward en calidad de imputado, a lo que el ahora exasesor de la Municipalidad de La Florida respondió a través de un video.



“Mi nombre ha sido mencionado a propósito del caso Audio. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que desde el Ministerio de Vivienda, impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que el gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban, justamente, inversión y empleo”, afirmó.



Ward se desempeñaba a honorarios, según consta en los registros de la Ley de Transparencia. La decisión de desvincularlo fue tomada directamente por el alcalde Rodolfo Carter, cuya relación con Ward se deterioró luego de que el exministro no se habría puesto en contacto con el jefe comunal de La Florida para explicar su situación.



Otro de los implicados en las comunicaciones reveladas del teléfono de Luis Hermosilla es el exfiscal regional Manuel Guerra, quien tuvo diálogos con Hermosilla en momentos en que se estaba desarrollando la investigación por el financiamiento irregular de políticos, varios de la UDI, en lo que se conoció como caso Penta.



Según fuentes del municipio, citados por La Tercera, aseguran que Guerra se mantiene a cargo del programa en el municipio llamado la “Defensoría de la Gente”, pues su incorporación no dependió al 100% del jefe comunal, sino que también del Consejo de la Sociedad Civil de La Florida (Cosoc), quien lo eligió para el puesto.