Carolina Tohá presentó a su equipo de campaña de cara a la primaria del 29 de junio

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, presentó este jueves a su comando de cara a las elecciones primarias del próximo 29 de junio.



En la ceremonia se informó que la jefa de campaña será Pía Mundaca, exdirectora ejecutiva de Espacio Público y exjefa de gabinete del Ministerio del Interior, mientras que el encargado electoral será el senador por Los Ríos, Alfonso De Urresti, y el administrador electoral, José Toro, secretario general del PPD.



En cuanto a la vocería de la campaña, esta estará a cargo de un grupo conformado por Leonardo Cubillos (presidente del Partido Radical), Karina Delfino (alcaldesa de Quinta Normal), Álvaro García (economista y exministro Secretario General de la Presidencia y de Economía), Raúl Leiva (diputado por el distrito 14), Vlado Mirosevic (diputado por el distrito 1 y ex presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados), Camila Musante (diputada independiente por el distrito 14) y Verónica Undurraga (especialista en derecho constitucional, Derechos Humanos y estudios de género).



De igual forma, se anunció la conformación de un comité estratégico el cual acompañará las definiciones clave de la campaña y estará compuesto por Claudio Castro (alcalde de Renca), Ricardo Lagos Weber (senador por Valparaíso y vicepresidente del Senado) y Ana Lya Uriarte (abogada y exministra de la Secretaría General de la Presidencia).



“Pía Mundaca ha sido todo este tiempo el motor de lo que se ha ido armando y va a seguirlo siendo en la etapa que viene, pero ahora reforzada y apoyada por este comité ejecutivo que hoy estamos presentando”, señaló Carolina Tohá.



Agregó que “este es un equipo de gente muy potente, diversa en sus trayectorias. Algunos han hecho su carrera en el mundo del parlamento, otros han estado en distintos cargos de gobierno, otros tienen una experiencia profesional destacada, otros han estado en el mundo de los municipios”



Para la candidata lo más importante es “esa riqueza y además la calidad humana de cada uno de los que componen este comité ejecutivo y esta jefatura de campaña va a ayudar a dar un impulso muy importante en esta etapa”.



“Además, la conformación de estos equipos ha buscado dar cuenta de la diversidad de fuerzas que están detrás de la campaña. Los cuatro partidos (PPD, PS, PR y PL), ciertamente, pero también los independientes“, puntualizó Tohá.



La jefa de campaña, Pía Mundaca, expresó que “en los últimos días se han estado conformando comandos regionales, comandos individuales. Aquí todos van a ser muy, muy bienvenidos porque la tarea es larga, es intensa, es apasionante, pero tiene un horizonte que nos guía a todos que es lo mejor para Chile”.



Por su parte, una de las voceras, Ana Lya Uriarte, apuntó que “quisiera señalar que mi partido, el Partido Socialista, se ha comprometido firme, decidida y lealmente a estar en esta campaña con todo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra gente, porque estamos convencidos que tal como lo ha dicho nuestra candidata Carolina Tohá, el socialismo democrático no es un partido”.



El senador Lagos Weber, miembro del comité estratégico, señaló que “esta candidatura y estas primarias, que son competitivas, demuestran algo que es importante que debo transmitir también a los chilenos. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en una primaria y eso significa que este sector, tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo y darle conducción a Chile”.



A la vez, se refirió a la figura de Carolina Tohá expresando que “nosotros acá tenemos a la mejor cantidad, a la mejor de las nuestras como he señalado en varias oportunidades. Alguien que le habla a los chilenos y a las chilenas, no solamente al grupo partidario”.