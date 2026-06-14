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Brasil y Marruecos repartieron puntos en un partidazo por el Grupo C del Mundial 2026

En su debut en la Copa del Mundo, la Verdeamarela igualó 1-1 con un correcto cuadro africano, que por varios pasajes del encuentro complicó a los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Leonardo Medina
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Brasil y Marruecos repartieron puntos en un partidazo por el Grupo C del Mundial 2026

En uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026, Brasil y Marruecos empataron 1-1 este sábado en el MetLife Stadium, en el primer partido del Grupo C del certamen planetario. 

El cuadro africano, que obtuvo el 4° lugar en Qatar 2022, demostró su categoría desde un principio, saliendo a presionar a una Verdeamarela que se veía sumamente complicada con la velocidad de los dirigidos por Mohamed Ouahbi.

Después de un claro dominio de Los Leones del Atlas en los primeros 15’ minutos, los pentacampeones del Mundo lentamente comenzaban a desplegarse en ataque. 

Sin embargo, justo cuando el Scratch estaba contrarrestado la posesión, vino la apertura de la cuenta por parte del elenco marroquí.

A los 21’, Brahim Díaz envió un gran pase en profundidad a Ismael Saibari, que se filtró entre Marquinhos y Gabriel Magalhães, y ante la salida del portero Alisson, definió con clase por arriba para anotar el 1-0.

Tras el gol vino la pausa de hidratación, y luego, Marruecos se mantuvo con solidez y estuvo cerca del segundo, frente a un Brasil que no lograba reaccionar. Hasta que a los 32’ apareció la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior. 

El delantero recibió un pase casi sobre línea de fondo y encaró por el sector izquierdo del área. Después se sacó a un central y fusiló con un potente disparo a Yassine Bounou, emparejando las cifras.

La igualdad le dio un envión anímico al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Incluso, Lucas Paquetá casi marca el 2-1, tras una tijera que logró contener Bounou.

En el segundo tiempo el cotejo se mantuvo parejo, y en un inicio era de ida y vuelta entre los dos equipos. 

No obstante, con el correr de los minutos el partido fue perdiendo el ritmo. Si bien Brasil y Marruecos por momentos lograban tener la posesión, cuidaban el balón para evitar pérdidas en zonas delicadas.

Ya sobre el final, el cuadro africano se hizo con la posesión y asediaba a la Canarinha. En el 90+8’, El Aynaoui remató abajo, Alisson logró contener y luego reaccionó rápidamente al dar el rebote.

El partido terminó 1-1, quedando ambos elencos con 1 punto. Más tarde, en el otro partido del grupo, Haití y Escocia jugará desde las 21:00 horas en el Gillette Stadium.

Los goles:

Source Texto: La Nación/Foto: X
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