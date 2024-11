Alcalde electo de Independencia recomienda a Francisco Orrego cambiar el tono

Agustín Iglesias, alcalde electo de Independencia, entregó su apoyo al candidato de Chile Vamos a la Gobernación Regional Metropolitana, Francisco Orrego (RN), pero le recomendó hacer un cambio en el tono de sus intervenciones y discurso político.



“Yo le recomendaría a Pancho hacer un cambio en el tono”, dijo en diálogo con Radio Agricultura. Iglesias obtuvo un 45,09% de apoyo de los vecinos en esa comuna.

El jefe comunal (Chile Vamos) electo aseguró que su candidato es Francisco Orrego y por eso espera “estar con él en las calles, apoyarlo acá en Independencia”.



Pero insistió en recomendarle “hacer un cambio en el tono, un tono más convocante, más abierto, para que se pueda llegar a gran parte de la ciudadanía en Santiago y pueda ganarle a Claudio Orrego (Larraín)”, sostuvo.



En cuanto a sus prioridades en la comuna, afirmó que “son una mezcla de dos cosas que están vinculadas. Una es el tema de la inseguridad que hoy día es un problema en todo Chile. En todas las comunas los vecinos buscan que la autoridad pueda avanzar en algo en esa materia”.



Lo anterior se suma a “un tema del desorden, entre el comercio ambulante, entre los ruidos molestos. Es una comuna que está colapsada por un cambio poblacional muy grande en poco tiempo”, afirmó.



También el alto número de población migrante está entre sus preocupaciones. “Yo diría que es una de las principales dificultades que no supo, por así decirlo, abordar bien el exalcalde”.



“La verdad es que no lo culpo, porque el cambio fue muy abrupto y muy grande. Independencia duplicó su población en diez años. Es un fenómeno que no ocurre en ninguna comuna en el país, y que además trajo un choque cultural que es importante”, relató.



“Hay un cambio en el cómo se vive, porque somos culturas distintas, tenemos costumbres distintas, tenemos formas de vivir distintas. Desde el principio he dicho ‘aquí hay que buscar cómo integrar a la comunidad extranjera venezolana’”, expuso.