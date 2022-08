Alcaldesa Pizarro: “Contraloría ha estado presionada por la ultraderecha”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, apuntó contra la Contraloría General de la República, asegurando que ha estado “bastante presionada” por la ultraderecha, y que ha adoptado una posición “exagerada”.

En diálogo con Radio Universidad de Chile, la jefa comunal aseguró que “Contraloría creo que se ha extralimitado con algunos municipios y precisamente porque ha estado bastante presionada frente a la ultra derecha. En una semana me hicieron llegar como ocho acusaciones de parte de la ultra derecha, incluida una del diputado Kaiser”.

“Una está en este cargo porque tiene una posición política conocida por todos los ciudadanos que votaron, por lo tanto, de verdad encuentro exagerada la posición que ha tenido Contraloría. Tiene una posición demasiado rigurosa en términos de coartarnos nuestra libertad de expresión”, fustigó.

La jefa comunal fue enfática en señalar que “aquí se instala una posverdad, porque hay medios de comunicación que titulan con que la alcaldesa ha sido castigada por Contraloría y eso no es así. La Contraloría dijo que no hay recursos municipales, que la alcaldesa puede hacer sus actividades políticas fuera del horario, pero no sostener una bandera y a eso yo me rebelo”.

“Así como Contraloría me hace una advertencia de la cual seré obediente, por qué no revisa los bots que se meten en mi cuenta personal a insultarme y de las cuales no me puedo defender”, fustigó la edil.

Pizarro luego afirmó: “Yo no he ido a hacer giras a Iquique, ni retiros espirituales porque tengo muchas cosas en las cuales ocuparme en mi comuna, pero sí estoy antes de las 8:30 entregando folletos y después de las 17:30 participando en banderazos, puerta a puerta, pero siempre en mi comuna, porque esta es una oportunidad de hacer algo trascendental para los próximos 20 o 40 años”.

Sobre la situación actual de su partido, la Democracia Cristiana, estimó que “es evidente que aquí hay un sesgo de la situación que ocurrió en la Junta Nacional. Acá los medios de comunicación han dado tribuna a quienes perdieron”.

“Aquí un 65 por ciento estuvo a favor del Apruebo y ese es un gran margen, pero ellos siguen sosteniendo la oficialidad de la DC, de verdad siento que están esperando que los expulsen, que los pasen al tribunal de disciplina, pero de verdad que esos que perdieron le están haciendo un gran daño a la Democracia Cristiana”, sentenció.