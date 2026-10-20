Alcaldesa San Martín reiteró llamado a evacuar sector afectado por aluvión en Las Condes: “Necesitamos salvar vidas”

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, reiteró este martes el llamado a evacuar los sectores que resultaron afectados por el aluvión, frente a la llegada del nuevo sistema frontal en la Región Metropolitana.

El Gobierno estableció ciertos polígonos de seguridad en zonas de alto riesgo. Esto contempla el sector más afectado por el aluvión del pasado 8 de octubre en San Carlos de Apoquindo, recogió Emol.

En ese marco, la jefa comunal enfatizó que una evacuación preventiva es la medida correcta a tomar ante la emergencia.

“Necesitamos salvar vidas. Hasta las 10 de la mañana se llamaba a hacer la evacuación. Esta medida que se recomienda va en esa orientación”, indicó la edil, de acuerdo al citado medio.

Asimismo, expresó que “el llamado es que las personas que fueron afectadas en el aluvión, es que estén fuera de sus casas. Es una recomendación, les pedimos que sea así porque creemos que es la mejor medida de seguridad. Les pedimos que hagan caso a esa recomendación”.

“Estamos en varios puntos de preocupación, nos preocupa Francisco Bulnes con Quebrada Honda, hemos tenido que estar constantemente retirando material de la quebrada. Estamos con monitoreo y desplegado en la Quebrada de Apoquindo en la altura de La Escuela con Colón”, añadió.

A la vez, remarcó que “desde las 10 de la mañana está restringido el tránsito de vehículos y personas. Pedimos que ya las personas hayan hecho la evacuación correspondiente”.