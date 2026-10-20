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Talagante: evacúan cerca de 100 viviendas de campamento por riesgo de crecida del río Mapocho

El asentamiento cuenta con más de 600 casas. Sin embargo, al menos 100 se encuentran en un sector crítico, considerado de alto riesgo por su cercanía al río. Pese a que las precipitaciones llevaban pocos minutos, el agua ya comenzaba a inundar algunos sectores. Ante esta situación, las autoridades desplegaron un operativo puerta a puerta para solicitar a los residentes que abandonaran sus hogares.

Eduardo Córdova
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Talagante: evacúan cerca de 100 viviendas de campamento por riesgo de crecida del río Mapocho

Cerca de 100 viviendas del campamento Ribera del Río Mapocho, en Talagante, fueron evacuadas preventivamente ante el riesgo de una crecida del cauce, debido a las intensas lluvias pronosticadas para este martes.

El asentamiento cuenta con más de 600 casas. Sin embargo, al menos 100 se encuentran en un sector crítico, considerado de alto riesgo por su cercanía al río, recogió 24 Horas.

Pese a que las precipitaciones llevaban pocos minutos, el agua ya comenzaba a inundar algunos sectores. Ante esta situación, las autoridades desplegaron un operativo puerta a puerta para solicitar a los residentes que abandonaran sus hogares.

Autoridades realizan operativo de evacuación en Talagante

Hugo Vera, del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres de Talagante, explicó que los equipos están preparados para abordar el procedimiento y convencer a las familias de evacuar.

“El personal ha sido capacitado y entrenado con todas sus habilidades blandas para convencerlos de que necesitan salir. Si eso no ocurriera, tendremos que poner alguna denuncia en caso de que haya menores de edad o adultos mayores, con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas”, sostuvo.

De acuerdo con los antecedentes, gran parte de los habitantes accedió a abandonar sus viviendas por iniciativa propia. No obstante, la evacuación también evidenció las dificultades que enfrentan algunas familias para encontrar un lugar donde alojarse.

Familias evacuadas advierten dificultades para encontrar refugio

Uno de los residentes explicó que dejaría su vivienda, aunque manifestó preocupación por las personas que no cuentan con redes de apoyo.

“Vamos a evacuar. Hay muchas personas que no tienen dónde llegar ni refugiarse. Algunos tenemos familiares y amigos que nos pueden dar alojamiento, pero no por un largo tiempo”, relató.

La situación mantiene la atención sobre las viviendas ubicadas junto al río Mapocho, donde las lluvias podrían aumentar el riesgo de inundación.

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Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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