Aldo Sanhueza renunció al Partido Republicano tras conocerse que fue formalizado por graves ofensas al pudor

Aldo Sanhueza, consejero constitucional electo por la Región del Biobío, renunció la tarde de este miércoles al Partido Republicano después de que salió a la luz pública de que fue formalizado en marzo de 2019 por graves ofensas al pudor.



Según indicó Fiscalía en dicha audiencia, el hecho ocurrió en un bus Pullman que se desplazaba por la Ruta 150 en dirección a Concepción. A la altura del enlace Penco, la víctima fue tocada en una parte íntima por Sanhueza, quien fue detenido ese mismo día por Carabineros después de la denuncia de la mujer.



La formalización se realizó en el Juzgado de Garantía de Concepción, donde la fiscal Jocelyn Briceño Ardiles ofreció la suspensión condicional del procedimiento, que implica un acuerdo con el imputado. De esta manera, Sanhueza fue sobreseido, quedando con prohibición de acercarse a la afectada durante un año.



En una declaración pública, el recién escogido constituyente aseguró que “yo estaba durmiendo y no realicé ningún acto inapropiado como el que se me acusa”, indicando que accedió al acuerdo “con el solo objeto de superar el incidente y dar vuelta la página”.



Consultado al respecto, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, confirmó que Sanhueza decidió dejar la colectividad liderada por José Antonio Kast.



“Él tomó contacto con nosotros, nos adelantó que va a presentar su renuncia al partido para ejercer su derecho a defensa, como corresponde”, sostuvo Squella durante el cónclave de consejeros electos republicanos que se realizó este miércoles en Casablanca, donde no asistió Sanhueza.



El timonel de la colectividad agregó que el consejero “siente que han caído calumnias sobre él, y tiene todo el derecho de hacerlo. No quiere, en ese proceso, afectar al partido, y en ese sentido se lo respetamos”.



“Él tomó contacto con nosotros para decirnos que efectivamente no quería comprometer el proceso que viene ahora de defensa, él quiere defender su honor, su honra, y en eso no quería afectar al partido. Y por lo mismo, ha presentado su renuncia”, reiteró.



Por otro lado, el dirigente republicano aseguró “no tener antecedentes” respecto a la acusación en contra de otro consejero republicano, el médico Carlos Solar Barrios.