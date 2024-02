Almirón critica a Estadio Seguro por la reducción de aforo a Colo Colo en Copa Libertadores: “Me pone triste”

Pese a la solicitud de Blanco y Negro para contar con 43 mil espectadores en el partido de este jueves entre Colo Colo y Godoy Cruz por la Copa Libertadores, las autoridades permitieron un aforo de 30 mil personas, algo que provocó la molestia del técnico del Cacique, Jorge Almirón.

Durante una conferencia de prensa, el DT albo lamentó la medida y realizó una fuerte crítica a Estadio Seguro, apuntando incluso contra la jefa de dicha entidad gubernamental, Pamela Venegas.

“Me estoy enterando, estaba hace unos minutos todavía con dudas, no habían dejado vender las entradas, no había certeza de cuanta gente iban a dejar entrar hasta ahora, pero es una lástima”, expresó este martes el estratega.

En la misma línea, planteó que “pensé que la autoridad, gente a cargo de esta toma de decisiones, la señora Pamela Venegas es gente de fútbol y en el momento y contexto que estamos, no sé… Hace mucho que no se juega en este estadio”.

Además, aseguró que “la gente se iba a comportar bien, estoy seguro que la gente no quiere perjudicar al club. Es una desagradable sorpresa para mí. Pensé que se iban a organizar bien y este estadio se creó para ese aforo, para recibir a mucha gente”.

“Ojalá que no siga pasando porque la gente no tendrá fútbol. Me pone triste, como DT estoy representando a un buen club y siento que se le privan muchas cosas”, subrayó.

Consignar que Colo Colo recibirá este jueves a Godoy Cruz en el Estadio Monumental, a partir de las 21:30 horas. Asimismo, el elenco popular llega a este partido con una leve ventaja, tras derrotar por 1 a 0 al conjunto argentino en su visita a Mendoza.