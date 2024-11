Elizalde al PPD por salida de Vergara: “El Presidente conforma el gabinete”

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, defendió la salida del Eduardo Vergara, militante del Partido por la Democracia (PPD), de la Subsecretaría de Prevención del Delito y respondió a las críticas de esa colectividad.



El senador Jaime Quintana, presidente del PPD, aseguró que hubo “sorpresa” por la salida de Vergara y que al interior del partido “se resiente su salida”.



Consultado al respecto, Elizalde dijo que el Presidente de la República es quien toma las decisiones de conformación del gabinete, “independientemente de las opiniones que pudiera generar”.



“Quien conforma al gabinete y quien evalúa el trabajo de los ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias, es el Presidente de la República”, afirmó.



“Así que independientemente de las opiniones que pudieran generar las decisiones del Presidente, conforme a la Constitución, a él le corresponde elaborar el gabinete y definir los cambios”, agregó.



Aseguró que tuvo una conversación con Quintana, y que tiene el convencimiento de que hay “una disposición de seguir contribuyendo al trabajo y al éxito del Gobierno”, desde ese partido.



“La conversación que a mí me correspondió llevar, lo que he visto más bien, es buena disposición para seguir contribuyendo al éxito del Gobierno”, subrayó.



Y respecto a la sucesora de Vergara en la Subsecretaría, la exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, afirmó que “estamos hablando de Carolina Leitao, que fue una alcaldesa, y no cualquier alcaldesa, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades”.



“Es decir, sus pares la eligieron para encabezar esta institución que es tan importante, así que me parece que esa es una crítica que no da cuenta de la destacada y larga trayectoria que tiene la nueva subsecretaria de Prevención del Delito”, destacó Elizalde, respondiendo a quienes cuestionan sus competencias para ejercer ese cargo.