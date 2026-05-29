Alvarado descarta contradicción entre ministros por Megarreforma

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, descartó una contradicción entre los titulares de la Segpres, José García Ruminot, y de Hacienda, Jorge Quiroz. Esto por el proyecto de Reconstrucción.



Luego del Informe de Finanzas Públicas, que reveló inconsistencias en la proyección de deuda, García Ruminot dijo que habría que hacer ajustes al proyecto, en especial a la invariabilidad tributaria. Lo que posteriormente fue matizado por Quiroz, quien señaló que “puede ser eso u otras cosas”.



En un punto de prensa con el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, Alvarado señaló que “todos los ministros hemos manifestado nuestra disposición, apertura y voluntad a escuchar los planteamientos que nos realicen los parlamentarios. En orden a perfeccionar, a mejorar el proyecto de Reconstrucción”.

“Podemos tender acuerdos en esas materias”

“La incorporación de medidas que mejore la construcción de ese proyecto va a depender de la calidad de las propuestas. Y podemos tender acuerdos en esas materias. Y, si tenemos las diferencias, las mantendremos y explicaremos el por qué”, añadió.

“Aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro”

Remarcó que “aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo depende del tenor de las propuestas, que vayan y digan directa relación con la arquitectura y la estructura que actualmente tiene este proyecto de Reconstrucción, Y si hay, efectivamente, disposición y voluntad de apoyar”.



En ese sentido, dijo que “hasta ahora, desde la oposición, siempre hemos escuchado que quieren aportar y que quieren, de alguna u otra manera, colaborar. Pero eso se contradice con su actitud de rechazo total y absoluto a la idea de legislar. No obstante aquello, estamos disponibles para escuchar”.

“Son materias que fueron conversadas”

También expresó que “las materias que señala el ministro García, si uno revisa la discusión en la Cámara de Diputados, son materias que fueron conversadas. Que fueron discutidas, y donde existió intercambio de opiniones sobre el particular”.



“Ahora, si pueden ser esas materias u otras, o ninguna, como dijo el ministro Quiroz, eso va a ser el resultado final de la discusión que se dé en el Congreso, especialmente en el Senado”, cerró Alvarado.