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Alvarado sobre homenaje a Bachelet: “Que se sigan aplaudiendo entre ellos, nosotros seguimos trabajando por los chilenos”

Según consignó T13, el biministro del Interior y la Segegob, al ser requerido por los dichos de Bachelet, sostuvo que le “gustaría que todas esas apariciones de la expresidenta con todos sus partidarios hablen un poquito de la realidad en Chile”.

Patricia Schüller Gamboa
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Alvarado sobre homenaje a Bachelet: “Que se sigan aplaudiendo entre ellos, nosotros seguimos trabajando por los chilenos”

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abordó este jueves el homenaje realizado este miércoles a la expresidenta, Michelle Bachelet, en La Pintana. Esto luego que retirara su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Durante su discurso, la exmandataria sostuvo que seguirá “aportando, trabajando y apoyando a Chile como lo he hecho siempre”. Y envió un mensaje para “quienes pensaban que después de esto me iba a ir para la casa”.

“Les tengo una mala noticia. Eso no va a pasar”, dijo la expresidenta, quien aseguró también que es “un tremendo honor” haber sido vetada de la postulación por creer “en la democracia, en el multilateralismo y la cooperación internacional” y por defender “los derechos de las mujeres y los derechos humanos”. 

Según consignó T13, Alvarado, al ser requerido por los dichos de Bachelet, sostuvo que le “gustaría que todas esas apariciones de la expresidenta con todos sus partidarios hablen un poquito de la realidad en Chile”.

Cuestionó no haber escuchado “ninguna palabra respecto al empleo, ninguna propuesta respecto a cómo colaborar con el crecimiento. No escuché ninguna palabra si están disponibles o no para apoyar los proyectos de seguridad en el Congreso. Eso es lo que el país quiere”. 

“Ahora, juntarse a conversar, a autoproclamarse…que se sigan aplaudiendo entre ellos,…nosotros seguimos trabajando por los chilenos”, remarcó Alvarado. 

Bachelet anunció que no se va “para la casa”: “Voy a seguir aquí, aportando, trabajando y apoyando a Chile”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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