Home Nacional "detienen a cuatro carabineros en rancagua por posibles delitos li..."

Detienen a cuatro carabineros en Rancagua por posibles delitos ligados a vehículos robados

Los funcionarios, todos ellos dados de baja, fueron arrestados tras ser vinculados con “hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos, que afectarían a vehículos con encargo por robo”, según informó la institución.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Detienen a cuatro carabineros en Rancagua por posibles delitos ligados a vehículos robados

Cuatro funcionarios de Carabineros de Rancagua fueron detenidos y desvinculados este jueves, debido a su presunta vinculación con delitos de falsificación de instrumentos públicos, ligados a vehículos robados.

Según consignó T13, y a través de un comunicado, desde Carabineros se pronunciaron para abordar la situación. 

“La Zona de Carabineros Libertador Bernardo O’Higgins informa a la opinión pública que, en el marco de los permanentes controles desarrollados por la Institución, personal especializado de Asuntos Internos logró vincular a cuatro funcionarios de la institución con hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos, que afectarían a vehículos con encargo por robo”, indicaron. 

A su vez, señalaron que los cuatro funcionarios fueron dados de baja. Lo anterior, “conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional”.

La institución también dispuso la instrucción de una investigación administrativa. Esta última tendrá el objetivo de esclarecer “las eventuales responsabilidades individuales derivadas a estos hechos”.

Asimismo, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, “organismo encargado de dirigir la investigación penal respectiva”.

Por otra parte, de acuerdo a lo consignado por Emol, la investigación fue liderada por Carabineros, la Fiscalía Occidente y la Fiscalía Supraterritorial. 

El operativo también permitió la detención de siete civiles, además de un exfuncionario dado de baja el año pasado.

Los arrestos se registraron en la Región Metropolitana, la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y la Región del Biobío.

El citado medio precisó que, durante el operativo coordinado, se incautaron 8 vehículos vinculados a los delitos mencionados.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Fatima Mansouri, la mujer que hace historia convirtién...

El proceso comenzó después de que el rey Mohamed VI la designara como jefa de gobierno y le encargara formar el nuevo Ejecutivo. De esta manera, El Mansouri se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de Marruecos, recogió Efe.

Leer mas
Nacional
Alvarado sobre homenaje a Bachelet: “Que se sigan apla...

Según consignó T13, el biministro del Interior y la Segegob, al ser requerido por los dichos de Bachelet, sostuvo que le “gustaría que todas esas apariciones de la expresidenta con todos sus partidarios hablen un poquito de la realidad en Chile”.

Leer mas
Internacional
Sin precedentes: mujer sobrevive a ejecución en Tennes...

La mujer, de 50 años, continuó respirando después de recibir ambas dosis. Por ello, fue retirada en ambulancia de la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, para recibir atención médica.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/