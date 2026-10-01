Detienen a cuatro carabineros en Rancagua por posibles delitos ligados a vehículos robados

Cuatro funcionarios de Carabineros de Rancagua fueron detenidos y desvinculados este jueves, debido a su presunta vinculación con delitos de falsificación de instrumentos públicos, ligados a vehículos robados.

Según consignó T13, y a través de un comunicado, desde Carabineros se pronunciaron para abordar la situación.

“La Zona de Carabineros Libertador Bernardo O’Higgins informa a la opinión pública que, en el marco de los permanentes controles desarrollados por la Institución, personal especializado de Asuntos Internos logró vincular a cuatro funcionarios de la institución con hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos, que afectarían a vehículos con encargo por robo”, indicaron.

A su vez, señalaron que los cuatro funcionarios fueron dados de baja. Lo anterior, “conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional”.

La institución también dispuso la instrucción de una investigación administrativa. Esta última tendrá el objetivo de esclarecer “las eventuales responsabilidades individuales derivadas a estos hechos”.

Asimismo, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, “organismo encargado de dirigir la investigación penal respectiva”.

Por otra parte, de acuerdo a lo consignado por Emol, la investigación fue liderada por Carabineros, la Fiscalía Occidente y la Fiscalía Supraterritorial.

El operativo también permitió la detención de siete civiles, además de un exfuncionario dado de baja el año pasado.

Los arrestos se registraron en la Región Metropolitana, la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y la Región del Biobío.

El citado medio precisó que, durante el operativo coordinado, se incautaron 8 vehículos vinculados a los delitos mencionados.