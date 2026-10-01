Fatima Mansouri, la mujer que hace historia convirtiéndose en la primera jefa de Gobierno de Marruecos

Fátima Ezzahra el Mansouri inició este miércoles las consultas con los partidos que obtuvieron escaños en las elecciones legislativas de Marruecos, con el objetivo de formar una mayoría y definir el nuevo gobierno.

El proceso comenzó después de que el rey Mohamed VI la designara como jefa de gobierno y le encargara formar el nuevo Ejecutivo. De esta manera, El Mansouri se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de Marruecos, recogió Efe.

“Este es un momento histórico. Por primera vez en la historia de nuestro país, una mujer asume la responsabilidad de la presidencia del gobierno. Esto no es un honor solo para mí, sino para todas las mujeres del país”, afirmó El Mansouri tras reunirse con el monarca.

Además, agregó: “Su majestad siempre ha tenido fe en las capacidades de la mujer marroquí y que la mujer en Marruecos merece respeto. Este es un mensaje dirigido a todas las mujeres del reino”.

El Mansouri busca formar una mayoría de gobierno

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), liderado por El Mansouri, obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes. Por ello, la formación necesita alcanzar acuerdos con otros partidos para conformar una mayoría parlamentaria.

En primer lugar, El Mansouri inició conversaciones con la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI), que formó parte del gobierno saliente. La colectividad obtuvo 66 escaños, 36 menos que en las elecciones anteriores.

Posteriormente, la dirigente del PAM tiene previsto reunirse con el Partido Istiqlal (PI), otra de las formaciones que integraron el Ejecutivo anterior. El partido nacionalista consiguió 65 escaños y quedó en tercer lugar.

En tanto, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) obtuvo 54 escaños y anunció que permanecerá en la oposición. El partido informó que El Mansouri contactó telefónicamente a su secretario general y expresidente del gobierno, Abdelilah Benkirán, para iniciar consultas.

Asimismo, la Coalición de Izquierdas, que obtuvo ocho escaños, también anunció que permanecerá en la oposición.

¿Cuándo podría estar listo el nuevo Gobierno?

De acuerdo con la Constitución marroquí de 2011, El Mansouri deberá proponer al rey la composición de su Ejecutivo. Luego, Mohamed VI formalizará el nombramiento de los ministros.

Una vez constituido, el nuevo gobierno deberá presentar su programa ante las dos cámaras del Parlamento. Posteriormente, la Cámara de Representantes votará la investidura del Ejecutivo.

La Constitución no establece un plazo específico para completar este proceso. Sin embargo, fuentes del PAM citadas por EFE señalaron que el nuevo Gabinete podría estar definido en unas tres semanas.

El anterior jefe de gobierno, Aziz Akhannouch, tardó 28 días en formar su Ejecutivo tras las elecciones de 2021.