Fundación Chilena de la Adopción y Familia lanza su campaña “La Espera”

Esperar que llegue el viernes o que alguien responda un mensaje puede parecernos interminable. Pero ¿qué significa esperar cuando lo que está en juego es el lugar donde un niño crecerá? Esa pregunta inspira “La Espera”, la campaña de la Fundación Chilena de la Adopción y Familia (FADOP), que invita a mirar a quienes pasan parte de su infancia mientras se resuelve su futuro familiar.

Según cifras entregadas por el organismo, a junio de 2026 unos 17.000 niños y niñas se encuentran en cuidados alternativos en Chile: el 70% vive con familias de acogida y el 30% en residencias. De ese total, 500 ya están en condiciones legales de ser adoptados. Mientras esperan, siguen cumpliendo años, aprendiendo y necesitando personas presentes en su vida cotidiana.

Fundación realizará su colecta digital

Para sostener ese acompañamiento, la fundación realizará su colecta digital entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026. Los aportes ayudarán a financiar su trabajo con niños, niñas y familias en procesos de adopción, acogimiento temporal y reunificación familiar.

“Muchas veces los niños crecen en el sistema en espera de una familia definitiva, necesitan cuidado, vínculos y personas presentes todos los días. Con esta colecta queremos invitar a la ciudadanía a apoyar el trabajo que permite acompañarlos a ellos y a sus familias durante ese proceso”, señala Alejandra Ramírez, directora ejecutiva de FADOP.

Roberto Pons, presidente del Directorio de FADOP, explica que la atención integral de un niño o niña tiene un costo anual de $17 millones y que el aporte estatal cubre entre el 35% y el 40% de ese monto. Las donaciones permiten contribuir al financiamiento del cuidado y del acompañamiento que requieren durante este proceso.

“La Espera” busca acercar a la ciudadanía a la adopción

“La Espera” busca, además, acercar a la ciudadanía a la adopción y al acogimiento, dos caminos distintos para responder a las necesidades de la niñez. Las familias de acogida brindan cuidado temporal a quienes no pueden permanecer con su familia de origen o están en proceso de reunificarse con ellas; la adopción permite constituir una familia permanente cuando corresponde.

Durante 2025 se concretaron 235 adopciones en Chile, 26 de ellas a través de FADOP, cerca del 11% del total nacional. Detrás de cada proceso hay una historia y vínculos que necesitan tiempo, preparación y apoyo para construirse.

Los aportes pueden realizarse a través de Donando.cl, mediante los enlaces difundidos por sus voluntarios digitales y a través de los mismos enlaces compartidos en su web y RRSS. Más información y acceso a la campaña en www.fadop.cl y en Instagram @fundacionfadop.