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Guardia Revolucionaria iraní y la retirada de EEUU de Irak: “Es el inicio de su expulsión” de Medio Oriente

El cuerpo militar ideológico iraní remarcó que EEUU debe “abandonar” la región y dejar “la gestión de la seguridad a los propios pueblos”, asegurando que dos décadas de presencia norteamericana en suelo iraquí produjeron “inseguridad, terrorismo e inestabilidad”.

Leonardo Medina
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Guardia Revolucionaria iraní y la retirada de EEUU de Irak: “Es el inicio de su expulsión” de Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria iraní se refirió este jueves a la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, lo cual describió como el “inicio de su expulsión” de Medio Oriente

El cuerpo militar de élite profundizó en torno a este hecho en un comunicado, recogido por medios iraníes.

“Se puede afirmar con certeza que la expulsión de EEUU de Irak es el inicio de su expulsión de toda Asia Occidental y del territorio de la umma islámica”, señalaron, según consignó Radio Cooperativa.

A su vez, remarcaron que el país norteamericano debe “abandonar” la región, y dejar “la gestión de la seguridad a los propios pueblos”. 

En ese marco, aseguraron que dos décadas de presencia estadounidense en Irak solamente provocó “inseguridad, terrorismo e inestabilidad”.

“Ahora Irak, orgulloso y libre, se yergue sobre las ruinas de veinte años de ocupación, siendo testigo del amanecer de la independencia”, añadieron. 

Además, el cuerpo militar ideológico iraní afirmó que la retirada de las tropas estadounidenses es un éxito para el Eje de la Resistencia

Esta última es una alianza informal, compuesta por organizaciones como el libanés Hezbolá, los hutíes del Yemen, Hamás, la Yihad Islámica y las milicias en Irak, entre otros.

Cabe destacar que la salida de “fuerzas extranjeras” en Irak es la principal condición de varias milicias armadas iraquíes alineadas con Irán para entregar sus armas al gobierno.

Sin embargo, la alianza de milicias proiraníes, Resistencia Islámica de Irak, anunció este miércoles que rechazará someterse a un plazo para entregar sus armas. En la misma línea, denunció que aviones de EEUU continúan operando en el país.

Source Texto: La Nación/Foto: Radio Cooperativa
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