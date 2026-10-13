Alvarado: todo el aparato de emergencia está desplegado por temporal

En medio del temporal que afecta a Santiago y tras la declaración de Alerta Roja para toda la Región Metropolitana, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, dijo que los organismos de emergencia se encuentran desplegados para atender a personas, vehículos y viviendas afectadas por las inundaciones.



“Obviamente están activadas todas las instituciones de emergencia para que puedan acudir en ayuda de personas, vehículos o casas afectadas. Así que son noticias como ustedes siempre suelen señalar en desarrollo, pero está todo el aparato de emergencia atento y trabajando en función de esta condición de clima”, destacó en punto de prensa desde La Moneda.



Explicó que “de acuerdo a la información que tenemos hasta las 21.00- 22.00 horas debería registrarse lluvia en la capital disminuyendo su intensidad”.



Respecto al funcionamiento de Metro y los servicios de buses durante hora punta, Alvarado dijo que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realiza las coordinaciones con el Ministerio de Transportes “y se irán comunicando de inmediato las decisiones que se vayan tomando”.



“Aquí lo que nos preocupa siempre y nos interesa es que la afectación a las personas sea la mínima posible y que puedan contar con toda la información disponible de manera oportuna para que las decisiones que se tomen sean las mejores y el retorno a casa sea lo más seguro”, finalizó.